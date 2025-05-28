عاجل وزير الأوقاف: تفويج 1500 حاج أردني من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

وقال الخلايلة لبرنامج الوكيل، إن 1500 حاج أردني تم تفويجهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة صباح الأربعاء، موزعين على 33 حافلة مخصصة للحجاج الأردنيين، إلى جانب 20 حافلة لحجاج فلسطينيي الـ 48.
وأكد أن الوزارة ستستكمل، يوم الخميس، تفويج كامل حجاج البر الأردنيين إلى مكة المكرمة، وفق الخطة الزمنية المعتمدة، مشدداً على أن جميع الأمور اللوجستية تسير بسلاسة بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن الوزارة تتابع عن كثب عملية وصول الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة تباعاً، إلى حين استكمال عملية التفويج بشكل كامل، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن.
-
أخبار متعلقة
-
مطب في المدورة يتسبب بإصابة حاجين أردنيين وحالتهما متوسطة - فيديو
-
الكشف عن الحالة الصحية للحاجة ريما علي بعد تعرضها لحادث في طريقها للسعودية
-
حجاج الأردن يشيدون بالإجراءات ويعبرون عن رضاهم على الخدمات في المدينة المنورة - فيديو
-
الامن العام يكشف تفاصيل العثور على جثة فتاة في المفرق
-
غرامات وتشديدات على مرتكبي هذه المخالفات في عيد الأضحى .. تفاصيل
-
حالته سيئة .. مواطن يسقط من منزله على ساحة مدرسة بطبربور !
-
صرخة أم تُناشد لإنقاذ ابنها وأحفادها.. الأول عاجز وأبنائه مرضى - صور
-
بعد نشر "الوكيل".. الأمن يُلقي القبض على سارقي مركبة خلال أقل من 24 ساعة