فاكهة مضادة للالتهابات والانفلونزا

الوكيل الإخباري- تحتوي فاكهة الأناناس على كثير من المنجنيز والنحاس وفيتامين سي، وهي توليفة تدعم جهاز المناعة بقوة، لكن تتميز هذه الفاكهة الاستوائية بمادة البروميلين التي تعطي الأناناس خصائص إضافية المضادة للالتهابات.



وإلى جانب هذه المغذيات يحتوي الأناناس على فيتامينات ب1 وب6، ويوفر حصة جيدة من الألياف الغذائية، والإنزيمات، والمغذيات الدقيقة التي تساعد على انقباض الأوعية الدموية وتمنع تخثّر الدم.

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ووفق موقع "ليفينغ سترونغ"، يُنصح بتناول عصير الأناناس لتقليل آلام التهاب المفاصل، وتورّم الأنسجة العضلية، كما يعتبر مفيداً في مواجهة كل الأمراض الالتهابية من عدوى الإنفلونزا وصولاً إلى السرطان.

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