الثلاثاء 23-08-2022
الوكيل الاخباري

انخفاض حجم الكهرباء التي صدرها الأردن خلال الأشهر الـ 7 الماضية بنسبة 8.6 %

تفاصيل مروعة لمقتل سيدة على يد زوجها بمستشفى البشير

نابلس: تشييع جثمان الشهيد محمد عرايشي

الأمن: لا صحة لمحاصرة الرويشد والمرافق العامة تعمل كالمعتاد

تراجع طفيف على أسعار الحديد والاسمنت محليا

أبو مرجوب: لم يعد مقبولا أن يبقى الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا

رجل يقتل زوجته طعناً داخل مستشفى البشير

ديب يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لمستوى قياسي بنهاية 2022

حقيقة رفع تعرفة شحن المركبات الكهربائية في المملكة

انتشار جدري القرود في جميع أنحاء الولايات المتحدة

الثلاثاء، 23-08-2022 10:05 ص

فقدان السمع.. تعرف على أسبابه وعواقبه

18_6


الوكيل الإخباري - قالت البروفيسورة كريستيانه فولتر إن فقدان السمع له أسباب عدة، أبرزها التقدم في العمر والإصابات الناجمة عن الارتطام الشديد والتعرض المفرط للضوضاء.


وأضافت طبيبة الأنف والأذن والحنجرة الألمانية أن فقدان السمع قد يرجع أيضاً إلى أمراض في الأذن مثل اضطرابات الدورة الدموية في الأذن الداخلية والتهاب الأذن الوسطى المزمن أو الحاد وانثقاب طبلة الأذن والأورام في القناة السمعية أو الأذن الوسطى.


كما قد يكون فقدان السمع عرضاً لبعض الأمراض مثل العدوى الفيروسية والبكتيرية وأمراض الأيض كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية كالجلطات والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى التوتر النفسي الشديد والمستمر.


عواقب لفقدان السمع
ومن جانبها، أوضحت البروفيسورة بيرجيت ماتسوريك أن فقدان السمع تترتب عليه عواقب وخيمة تتمثل في ارتفاع خطر السقوط وتراجع القدرات المعرفية.


وأضافت طبيبة الأنف والأذن والحنجرة الألمانية أن فقدان السمع يدفع المرضى أيضاً إلى العزلة الاجتماعية بسبب عدم القدرة على التواصل مع الآخرين، مما يرفع خطر الإصابة بالخرف والاكتئاب.


لذا شدّدت ماتسوريك على ضرورة علاج فقدان السمع على وجه السرعة، وذلك بواسطة السماعة الطبية، في حين تتطلب الحالات الصعبة (مثل انثقاب طبلة الأذن) الخضوع لجراحة.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فوائد_ومضار_الفستق_الحلبي

تعرف على فوائد الفستق الحلبي النيئ

19_2017-636460768776208925-620

أعراض التهاب المسالك البولية

7293656-2028625187

خطأ قد يحول الجرجير إلى مسبب للسرطان

علاج-جفاف-العين-1

أهم 6 نصائح لعلاج جفاف العينين

breath

خطوات لإنقاذ طفلك من الاختناق عند ابتلاع جسم غريب

135-203033-children-pesticides-suffocation-pollution-2

كيفية الوقاية من المبيدات الحشرية

أخبار متعلقة
البلوغ المبكر والانفلونزا الحادة والحمل من اسباب تعرض المرأة اكثر من الرجل لامراض القلب

دراسة: النساء أكثر عرضة للأزمات القلبية من الرجال

Health-Education-Course-Image1

دراسة تكشف أثر أن تكون شخصا جيدا على صحتك!

artists1[1]1_full

نشاط التلوين يحسّن الصحة النفسية

2022_8_15_21_42_25_950

أخصائية علم النفس تكشف أعراض اكتئاب الأطفال

c6f4c598-57e7-441e-a3dd-dc45d6a3c6f8

دراسة..مكملات فيتامين د تخفف الاكتئاب

57412617_101

أعراض الاكتئاب الحاد