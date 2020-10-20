فوائد الاقلاع عن تناول الكربوهيدرات البسيطة

الوكيل الأإخباري _ تعد الكربوهيدرات إحدى المكونات الغذائية التي يحتاجها الجسم، قد تختلف طريقة الحصول عليها الا ان خبراء التغذية ينصحون بالحصول عليها من الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة ، كما حذر الخبراء من الحصول عليها من المعجنات والحلوى وذلك لانه قد يتسبب بالإصابة بالعديد من الأمراض، مثل السكري والسمنة.

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تعرف على ابرز التأثيرات الإيجابية عند تناول مصادر الكربوهيدرات العادية :



1- التخلص من الكرش

2- حرق الدهون

3- التحكم في الشهية

4- الوقاية من السكري

5 – تقوية العضلات

6- تجديد الطاقة

المصدر : سبوتنيك

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