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الثلاثاء، 20-10-2020 10:18 ص

فوائد الاقلاع عن تناول الكربوهيدرات البسيطة

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الوكيل الأإخباري _ تعد الكربوهيدرات إحدى المكونات الغذائية التي يحتاجها الجسم، قد تختلف طريقة الحصول عليها الا ان خبراء التغذية ينصحون بالحصول عليها من الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة ، كما حذر الخبراء من الحصول عليها من المعجنات والحلوى وذلك لانه قد يتسبب بالإصابة بالعديد من الأمراض، مثل السكري والسمنة.

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تعرف على ابرز التأثيرات الإيجابية عند تناول مصادر الكربوهيدرات العادية :

1- التخلص من الكرش
2- حرق الدهون
3- التحكم في الشهية
4- الوقاية من السكري

5 – تقوية العضلات

6- تجديد الطاقة

 

المصدر : سبوتنيك 

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