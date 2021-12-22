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الأربعاء، 22-12-2021 04:30 م

فوائد الخردل للعظام والمفاصل

فوائد الخردل للعظام والمفاصل وكيفية استخدامه


الوكيل الإخباري - فوائد الخردل للعظام والمفاصل وكيفية استخدامه، يعد زيت الخردل أحد أهم الزيوت العلاجية وهو يستخدم في علاج عدد من الأمراض، ويساهم في الوقاية من عدد آخر منها، وذلك بسبب خواصه الغذائية والكيميائية، ووفرته وسهولة استخدامه.

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وكثير من المواقع المختصة تحدثت عن فوائده، نتعرف عليها في التالي:

 

1 - زيت الخردل غني بعنصر الفسفور، ويعد الفسفور أحد أهم العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام.
2 - أحد أكثر استخدامات زيت الخردل هي علاج التهابات المفاصل والروماتيزم.
يعد زيت الخردل علاج موضعي لآلام المفاصل أو عند التعرض للالتواءات المفصلية.
3 - زيت الخردل غني بالمغنسيوم والأوميجا 3 وهي عناصر تحمي من الإصابة بهشاشة العظام.

4 - زيت الخردل مركب من الدهون الأحادية غير المشبعة وبالتالي هو زيت صحي يساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول المرتفع بالدم، ولذلك يمكن أن يساعد في حماية الجسم والقلب من الأضرار التي يسببها الكوليسترول.

 

 

المصدر - هي

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