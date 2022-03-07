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الإثنين، 07-03-2022 02:01 م

فوائد الزبادي اليوناني لحرق دهون البطن العنيدة

التخلص من دهون البطن عن طريق الزبادي اليوناني والفواكة قليلة السعرات الحرارية


الوكيل الإخباري - التخلص من دهون البطن المعروفة باسم " الدهون الحشوية"، باتت محط أنظار معظم الدراسات المتنوعة المهتمة بصحة ورشاقة المرأة، إذ ركزت أغلبيتها على الطرق الطبيعية الفعالة للتخلص من دهون البطن، خصوصا كيفية توظيف الأطعمة الصحية المساهمة في ذلك، ضمن الحميات الصحية المناسبة لكل سيدة على حدة.

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أكد دكتور هشام، أن الزبادي اليوناني غني بالبروتين والفيتامينات المساهمة في التخلص من دون البطن الحشوية للمرأة بالشكل الطبيعي، خصوصا الزبادي اليوناني الخالي من الدسم، كي يحقق الفوائد التالية :

 

1 - يحتوي الزبادي اليوناني الخالي من الدسم على نسبة عالية من البروتين مع عدد قليل من السعرات الحرارية، ما يساعد ذلك على زيادة الشعور بالشبع.
2 - يساهم الزبادي اليوناني في التخلص من دهون البطن بسرعة، ويرجع ذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم والذي يعمل بدرجة كبيرة على التخلص من الدهون البطن العنيدة.
3 - يحسن الزبادي اليوناني من وظائف الجهاز الهضمي، إذ يحوي " البروبيوتيك" وهي بكتيريا نافعة تعمل على تحسين حركة الأمعاء، وهذا بالتأكيد سيساهم في إنقاص الوزن بسهولة، كذلك التقليل من الإنتفاخ والإمساك والإسهال.
4 - يمد الزبادي اليوناني الجسم بالطاقة والحيوية ويعزز صحة الكتلة العضلية خلال التخلص من دهون البطن الحشوية.
5 - يحتوي الزبادي اليوناني نسبة قليلة من الكربوهيدرات والسكريات وبالتالي فهو أفضل لحرق الدهون عن الزبادي العادي.

 

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