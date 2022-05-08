فوائد الشوكولاتة الداكنة للنساء حصن لجهاز المناعة

الوكيل الإخباري - تُستخدم الشوكولاته الداكنة عادة في تصنيع العديد من الحلويات والأطباق اللذيذة، وهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة مثل مضادات الأكسدة وغيرها. لذا تُعتبر الشوكولاته الداكنة مفيدة جداً لصحة النساء بفضل مزاياه الفريدة والتي نتعرف عليها في موضوعنا اليوم.



كلما كانت الشوكولاتة أغمق لوناً، كلما زادت فائدتها، وبالتالي فإن لا يمكن الحصول على الفوائد الصحية ذاتها التي نجدها في الشوكولاتة الداكنة عن طريق اختيار شوكولاته الحليب. لأنه كلما انخفضت نسبة الكاكاو في الشوكولاته، قلت الفوائد الصحية التي تقدمها.

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وتشمل الفوائد الصحية للشوكولاته للنساء النقاط التالية:



1- الشوكولاته الداكنة غنية بالمعادن مثل البوتاسيوم والسيلينيوم والحديد، وتعمل هذه المعادن على تقوية المناعة وتحسين عمل الغدة الدرقية وتقليل خطر إصابة النساء بمرض خلل الغدة الدرقية.



2 - الشوكولاته الداكنة منخفضة في نسبة الدهون وعالية بنسبة الألياف القابلة للذوبان، ما يجعلها مثالية لفقدان الوزن، في حين يساعد الزنك في هذه النوع من الشوكولاته على تحسين عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتين.



3- فضلاً عن الوقاية من الأورام السرطانية وعلامات الشيخوخة المبكرة، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاته الداكنة.



4- تحمي مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاته الداكنة، البشرة من الأشعة فوق البنفسجية والتي تقف مراء العديد من الأمراض الجلدية مثل سرطان الجلد. كما تساعد على تجديد خلايا البشرة وإنتاج الكولاجين التي يُبقي البشرة شابة وصحية بفضل محتواها الكبير من المعادن والفيتامينات.



5- الشوكولاته الداكنة فعالة في الوقاية من أمراض القلب، وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بفضل غناها بمركبات الفلافونويد التي تحافظ على صحة القلب والشرايين.



6 - تناول النساء للشوكولاته الداكنة يسهم في تحسين الإدراك ومنع تراجع الذاكرة وتعزيز المزاج وتقليل مستويات التوتر من خلال تحفيز النشاط العصبي في الدماغ المرتبط بالسعادة.



7 - تُحسن الشوكولاته الداكنة من مستويات السكر في الدم، وتُخفض خطر الإصابة بمرض السكري.



8 - تساعد الشوكولاته الداكنة على تحسين النوم بفضل محتواها من التربتوفان وهي مادة كيميائية طبيعية تساعد الجسم على إنتاج مادة السيروتونين، وهو مُركب في المخ يسهم في تعزيز الحالة المزاجية وتنظيم النوم. كما تحتوي الشوكولاته الداكنة على السيروتونين، وتساعد هاتين المادتين على تنظيم وصول الناقلات العصبية للدماغ وزيادة الشعور بالإسترخاء والقدرة على النوم.

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