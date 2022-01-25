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الثلاثاء، 25-01-2022 03:10 م

فوائد الفلفل الرومي لجرثومة المعدة

الفلفل الرومي يحسن صحة المعدة


الوكيل الإخباري - فوائد الفلفل الرومي لجرثومة المعدة، هي فوائد متعددة تتحقق بفضل احتواء الفلفل الرومي على مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساهم في الشفاء من جرثومة المعدة والوقاية من الإصابة بها، أو التخفيف من شدة أعراضها في حال الإصابة المسبقة بها، وعن تلك الفوائد نتعرض الآتي:

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ذكر موقع "ويب طب" أن الفلفل الرومي أحد أفضل أنواع الخضروات للمعدة بشكل عام، ولمن يعانون من جرثومة المعدة بشكل خاص، وذلك لأنه يحتوي على فيتامين سي والألياف التي تحقق للمعدة المصابة بالجرثومة الفوائد التالية:

 

1 - الفلفل الرومي يساعد في الشفاء من جرثومة المعدة.
2 - الفلفل الرومي يحمي من الإصابة بالقرحة التي تسببها جرثومة المعدة.
3 - تناول الفلفل الرومي يقلل من شدة أعراض جرثومة المعدة.
4 - من أهم فوائد الفلفل الرومي تحسين عمل المعدة وبالتالي مساعدتها على الوقاية من الأمراض ومقاومتها.
5 - يحمي الفلفل الرومي بطانة المعدة من تأثير جرثومة المعدة.

 

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