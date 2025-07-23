عامر المشيني عبر "برنامج الوكيل": وضوح توفر ألف فرصة عمل في الأردن وتواصل تمكين الشباب

الوكيل الإخباري- أكد المدير العام لشركة "وضوح"، السيد عامر المشيني، عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا"، أن الشركة تُعد نموذجًا أردنيًا ناجحًا في مجال إدارة الخدمات المالية عن بُعد، وتقدّم فرصًا حقيقية للشباب، ضمن بيئة عمل احترافية تُمكّنهم من النمو والتطور المهني.

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وقال المشيني إن شركة "وضوح" متخصصة في تسوية ديون المواطنين الأميركيين، وتُعنى بمساعدتهم على تنظيم التزاماتهم المالية والتفاوض مع الدائنين، إضافةً إلى تقديم خدمات احترافية في مجالات مثل خدمة العملاء، التسويق عبر الهاتف، المبيعات والخدمات المالية لصالح شركات عالمية.

وأوضح أن مقر الشركة في الأردن يقع في مبنيين بمنطقة بوليفارد العبدلي – عمان، ومنها تُدار عمليات تخدم عملاء في الولايات المتحدة ودول أخرى، ما يعكس مكانة الكفاءات الأردنية عالميًا.



من أميركا إلى الأردن: القرار الاستراتيجي



وكشف المشيني أن مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي، السيد وهيب "جوزيف المشيني، يمتلك خبرة طويلة في القطاع المالي الأميركي تعود إلى عام 2006، ويمتلك عدة شركات في هذا المجال. وأضاف أن قرار نقل إدارة العمليات إلى الأردن عام 2022 جاء مدفوعًا بكفاءة الطاقات الأردنية الشابة، وتكاليف التشغيل المنافسة.



وبيّن المشيني أن اختيار الأردن كان نابعًا من كونه الوطن الأم للمؤسس، إلى جانب ما يتمتع به من طاقات بشرية متعلمة، شغوفة، وقادرة على المنافسة، مشيرًا إلى أن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد تُشكّل دافعًا مهمًا لتمكين الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.



أكثر من ألف موظف في الأردن



وأضاف المشيني أن "وضوح" تضم أكثر من 1200 موظف على مستوى العالم، موزعين على مكاتب في الأردن، الولايات المتحدة، المكسيك، الجمهورية الدومينيكية ودبي. وأشار إلى أن أكثر من ألف موظف يعملون من الأردن وحده، غالبيتهم من جيل الشباب بين 18 و27 عامًا.

وتابع: "كثير من شبابنا بدأوا معنا خلال سنوات دراستهم، وبعد التخرج انتقلوا إلى أقسام تناسب تخصصاتهم.



المساواة والتمكين المهني



وشدد المشيني على التزام الشركة بمبدأ المساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى وجود تمثيل نسائي قوي في المناصب القيادية. كما أكد حرص "وضوح" على خلق بيئة شاملة تدعم الموظفين من ذوي التحديات الجسدية، وتوفير برامج تدريب متخصصة لتطوير مهارات جميع العاملين باستمرار.



مبادرات مجتمعية وتمكين محلي



وفيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، أشار المشيني إلى دعم شخصي منه الى جانب دعم الشركة لمبادرة "عزوتي"، بهدف تعزيز روح التطوع لدى موظفي "وضوح"، ودعم المجتمع المحلي على المستويين الاقتصادي والمعنوي.



وأكد استمرار دعم الشركة لمؤسس مبادرة "عزوتي"، محمد النابلسي، خاصة في محافظتي إربد والسلط، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمعات المحلية.



مزيد من التوسع



وكشف المشيني أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى التوسع نحو العقبة لتوفير فرص عمل لأبناء الجنوب، إلى جانب بناء شراكات مع مؤسسات تعليمية ومجتمعية لاكتشاف المواهب الشابة، قبل التخرج وبعده.

كما أوضح أن المرحلة القادمة ستشهد توسيع نطاق الخدمات لتشمل شركات خارج مجموعة المشيني، في قطاعات متنوعة وعلى مستوى دولي.



وفي ختام حديثه، وجّه المشيني رسالة للشباب الأردني، ان الاردن زاخر بالفرص والمواهب على حد سواء ، وان الطموح قادر ان يكون اقوى من كل التحديات والتي اثبت من خلالها الشباب الاردني انه قادر على احداث الفرق في كل القطاعات التي يعمل بها .