د. ناصر حسين: مستشفى الزرقاء الحكومي يستقبل 4000 مراجع يوميا

وأضاف حسين، خلال حديثه لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن قسم العناية الحثيثة (ICU) يضم 17 سريرًا، في حين يحتوي قسم العناية القلبية (CCU) على 8 أسرة، كما يضم قسم العناية المتوسطة نحو 6 أسرة.
وأوضح أن عدد مراجعي المستشفى لا يقل عن 4000 مراجع يوميًا، منهم نحو 2500 مراجع في قسم العيادات، و1600 مراجع في قسم الطوارئ.
وأشار أيضًا إلى أنه يتم صرف حوالي 4500 وصفة طبية يوميًا.
وأكد حسين أن المستشفى يعمل حاليًا على تخصيص نافذة خاصة لكبار السن ومرضى الكلى، لتسهيل إجراءاتهم وتخفيف معاناتهم، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال 10 أيام.
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