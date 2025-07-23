الأربعاء 2025-07-23 11:30 ص
 

د. ناصر حسين: مستشفى الزرقاء الحكومي يستقبل 4000 مراجع يوميا

د. ناصر حسين: مستشفى الزرقاء الحكومي يستقبل 4000 مراجع يوميا
مستشفى الزرقاء الحكومي
 
الأربعاء، 23-07-2025 08:51 ص

الوكيل الإخباري-   قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي، الدكتور ناصر حسين، إن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ نحو 412 سريرًا، مشيرًا إلى استحداث أقسام جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأضاف حسين، خلال حديثه لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن قسم العناية الحثيثة (ICU) يضم 17 سريرًا، في حين يحتوي قسم العناية القلبية (CCU) على 8 أسرة، كما يضم قسم العناية المتوسطة نحو 6 أسرة.

وأوضح أن عدد مراجعي المستشفى لا يقل عن 4000 مراجع يوميًا، منهم نحو 2500 مراجع في قسم العيادات، و1600 مراجع في قسم الطوارئ.

وأشار أيضًا إلى أنه يتم صرف حوالي 4500 وصفة طبية يوميًا.

وأكد حسين أن المستشفى يعمل حاليًا على تخصيص نافذة خاصة لكبار السن ومرضى الكلى، لتسهيل إجراءاتهم وتخفيف معاناتهم، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال 10 أيام.

اضافة اعلان

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

هانىة

منوعات الأرض على موعد مع عواصف مغناطيسية اليوم وغداً.. تقرير يحذر

t

أخبار الشركات زين تجدّد شراكتها مع "لوياك" وتعيد تأهيل مدرسة أم الينابيع في عجلون

الذهب

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

8عهت

منوعات أبٌ يبيع طفلته مقابل 60 ألف دولار في العراق

بلا

منوعات جدل في المغرب بسبب حفلات الطلاق

جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين إذاعة جيش الاحتلال: الجيش أنهى عملياته بدير البلح

السفارة الصينية تحتفل بالذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني

أخبار محلية السفارة الصينية تحتفل بالذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني

جانب من اجتماع رئيس وأعضاء غرفتي تجارة الأردن وعمّان ورئيس وأعضاء نقابة المهندسين الزراعيين السوريين

أخبار محلية غرفتا تجارة الأردن وعمّان تطالبان بالإسراع في إعداد رزنامة زراعية مشتركة مع سوريا



 
 





الأكثر مشاهدة