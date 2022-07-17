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الأحد، 17-07-2022 03:43 م

فوائد المأكولات البحرية للصحة والوزن

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الوكيل الإخباري - تتعدّد فوائد المأكولات البحريّة؛ في الآتي لمحة عن خمس فوائد لها، في معلومات مستقاة من اختصاصيّة التغذية، غنى درويش، علماً أن هذا الصنف من المأكولات يعرف بأنّه صحّي، ومناسب لمتتبعي الحميات الغذائيّة المتوازنة.

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تشتمل فوائد المأكولات البحريّة، على:
1 - ضمّ العناصر الأساسيّة المهمة للجسم، من فيتامينات (A وB1 وB3 وB12 وB7 الذي يُسمّى أيضاً بـ«البيوتين» وD)، فضلاً عن بعض أنواع المعادن.
2 - تحسين صحّة القلب، وذلك لأن المأكولات البحريّة تعدّ مصدراً قليل المحتوى من الدهون المشبّعة، مقارنة باللحوم الحمراء. أضف إلى ذلك، المأكولات البحريّة عالية في محتواها من البروتين وأحماض «الأوميغا 3» المفيدين لصحّة القلب.
3- الحفاظ على صحّة المفاصل، وذلك بعد إثبات البحوث بأن أحماض «الأوميغا 3» تخفّف من آلام المفاصل، في صفوف المصابين بالتهاب المفاصل.
4- الحفاظ على رطوبة البشرة، والتقليل من بثور الوجه، وذلك نتيجة المحتوى من «الأوميغا 3» أي الأحماض التي تحمي الجلد من الأشعّة البنفسجيّة.
5- محاربة الاكتئاب حسب مجموعة من الدراسات، نتيجة المحتوى من «الأوميغا 3».

 

سيدتي

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