فوائد تمارين المقاومة للنساء

الوكيل الإخباري - يُعرّف تدريب القوة بأنه أي حركة بدنية يُستخدم فيها وزن الجسم أو المعدات (مثل الدمبل وأشرطة المقاومة) لبناء كتلة العضلات والقوة والقدرة على التحمل. هناك أنواع عديدة من تدريبات القوة، مثل تمارين وزن الجسم ورفع الأثقال أو تدريب الدائرة.

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تحمل تمارين المقاومة العديد من الفوائد للنساء، على الصعيدين الصحي والجمالي. ولعلّ أبرزها:





المساعدة على خسارة الوزن

عند رفع الأثقال، فإنك تبنين عضلات قوية. وكلما زادت عضلاتك، زادت سرعة عملية التمثيل الغذائي لديك. وبالتالي، تعزيز حرق المزيد من السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى تقليل الدهون في الجسم وتحسين فقدان الوزن. لكل رطل من العضلات تكتسبينه، ستحرقين 30 إلى 50 سعرة حرارية إضافية يومياً!

تحسين المزاج وتقليل التوتر

تساعد الرياضة على إطلاق الجسم هرمون الإندورفين الذي يحسّن المزاج ويمنع الألم ويحارب الاكتئاب. النساء اللواتي يمارسن تمارين المقاومة يشعرن بمزيدٍ من الثقة والقدرة نتيجة تدريبهن.





اكتساب القوة دون انتفاخ العضلات

على عكس الرجال، لا تكتسب النساء حجماً ضخماً من تدريبات المقاومة. هذا يرجع إلى مستويات هرمون التستوستيرون مقارنة بالرجال. حيث تمتلك النساء نحو 10%من هرمون التستوستيرون من الرجال. وبسبب هذا، ستعزز المرأة قوة العضلات من دون انتفاخ أو تضخم الحجم.



تقليل مخاطر الإصابة وآلام الظهر والتهاب المفاصل

لا يقوي تدريب الأثقال العضلات فحسب، بل يزيد أيضاً من كثافة العظام. هذا يقلل من خطر الإصابة وكسر العظام. كما أنه يبني أنسجة ضامة أقوى ويزيد من استقرار المفاصل، ما يساعد على منع الإصابة.

تحسين الأداء الرياضي

تساعد تمارين المقاومة على امتلاك جسم أقوى من خلال تحسين القوة والسرعة وخفة الحركة والقدرة على التحمل. كما تفيد تمارين رفع الأثقال الجسم على التكيف مع المواقف التي سيواجهها أثناء الرياضة والحياة اليومية. يُوصَى بتطوير برنامج تدريبي يتضمن كلاً من التمارين الهوائية وتمارين القوة.

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

تسهم تمارين الوزن في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض الكوليسترول السيئ وزيادة الكوليسترول الجيد، ما يساعد على خفض ضغط الدم. سيؤدي استخدام تدريب الوزن كجزء من روتينك إلى تحسين طريقة معالجة الجسم للسكر، ما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.





تحسين صحة الدماغ

يتمتّع الأشخاص الذين يشاركون في تدريب القوة بصحة دماغية أفضل وحماية ضد التدهور المعرفي المرتبط بالعمر. أشارت دراسات متعددة أجريت على كبار السن إلى تحسينات كبيرة في الوظيفة المعرفية (على سبيل المثال، سرعة المعالجة والذاكرة والوظيفة التنفيذية) بعد المشاركة في تدريب القوة، مقارنةً بأولئك الذين لم يشاركوا فيها، حسب ما جاء في موقع PubMed Central.

تعزيز احترام الذات



تساعد تمارين المقاومة في التغلب على التحديات والعمل نحو هدف وتقدير قوة الجسم؛ إذ يمكن أن تزيد من كفاءتك الذاتية، وترسيخ الاعتقاد بأنك قادرة على النجاح في مهمة أو أدائها، ما يعزز الثقة بالنفس بشكل كبير.

المصدر - سيدتي

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