الوكيل الإخباري - يستخدم خل التفاح منذ القدم لأغراض طبيّة وأيضاً له العديد من الاستخدامات والفوائد.

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فوائد خل التفاح للجسم:



1- خفض نسبة السكر في الدم: أظهرت بعض الدراسات أن استهلاك الخل بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات يمكن أن يحسّن حساسية الأنسولين بنسبة تصل إلى 34% ويقلل مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ.



2- يعزز لديك الشعور بالشبع: أظهرت بعض الدراسات أن تناول خل التفاح قد يساعدك على تناول سعرات حرارية أقل وفقدان الوزن وتقليل دهون البطن.



3- يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان: غالباً ما يُزعم أن خل التفاح يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وفي دراسات أنبوب الاختبار، ثبت أن الخل يقتل الخلايا السرطانية، لكن بشكل عام، لا توجد أدلة كافية لتقديم أي ادعاءات تتعلق بآثار خل التفاح على خطر الإصابة بالسرطان.



4- تبييض الأسنان: خل التفاح حمضي، لذلك يفضل بعض الناس استخدامه لإزالة البقع وتبييض الأسنان.



5- علاج حب الشباب: يُقال إن وضع كميات صغيرة من خل التفاح المخفف بالماء على البثور طريقة جيدة للتخلص منها.



6- خل التفاح لعلاج الثآليل: من المحتمل أن يكون خل التفاح فعال في إزالة الثآليل من الجلد بسبب طبيعته الحمضية.



7- منقي للبشرة (تونر للوجه): يساعد خل التفاح في يساعد في علاج الأمراض الجلدية وتقليل علامات الشيخوخة.



استخدامات أخرى لخل التفاح:



1- حفظ الطعام: يعد خل التفاح مادة حافظة فعالة تماماً مثل الأنواع الأخرى من الخل.



2- مزيل للروائح: من المعروف أن خل التفاح له خصائص مضادة للبكتيريا لذا يستخدم للتخلص من الروائح الكريهة.



3- منظف ومعقم للأغراض: يعتبر خل التفاح خياراً شائعاً كبديل طبيعي لمواد التنظيف التجارية هذا بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا.



4- لغسل الفواكه والخضروات: أضف الخل للماء حتى يزيل المخلفات الكيميائية عنّها ويساعدك في قتل أي بكتيريا خطيرة على الطعام.



5- تنظيف أطقم الأسنان: يمكنك أيضاً استخدام خل التفاح لتنظيف وتعقيم أطقم الأسنان.



6- غسول للشعر وعلاج لقشرة الرأس: يقال إن شطف الشعر بخل التفاح يزيل التراكمات ويضيف اللمعان إلى شعرك كما يساعد تدليك فروة رأسك بخل التفاح المخفف على التخلص من قشرة الرأس.



7- التخلص من البراغيث: ساعد خل التفاح في حماية حيوانك الأليف من الإصابة بالبراغيث.

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