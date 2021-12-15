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الأربعاء، 15-12-2021 02:03 م

فوائد ساحرة لهذا النوع من الجبن.. بينها إنقاص الوزن

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الوكيل الاخباري - مفاجأة من العيار الثقيل كشفتها خبيرة تغذية قبل أيام عن منتج لا تخطر على بالك فوائده المدهشة على الصحة.

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فقد أعلنت أولغا كورابليفا أن منتجاً واحداً يؤدي تناوله كل يوم إلى تحسن حالة العظام والكبد والعضلات ويساعد على تنظيم النوم وإنقاص الوزن.

وقالت كورابليفا لوكالة "سبوتنك" الروسية، إن "جبن القريش يحتوي على الكثير من التربتوفان، وهو حمض أميني يخفف الأرق والقلق والاكتئاب.

 

وبتضمينه في نظامك الغذائي سوف تتخلص من مشاكل الأسنان، وستصبح عظامك أقوى، وستظهر أظافرك وشعرك بشكل أفضل".


تأكل أقل من المعتاد


كما أوضحت أنه "بسبب النسب العالية في جبن القريش من الدهون والبروتين، لن تكون قادراً على تناول وجبة دسمة".


وأردفت كورابليفا قائلة إنه "مع جوده في القائمة، سوف تأكل طعاماً أقل من المعتاد".


إلى ذلك أكدت أن "جبن القريش يحتوي على الحمض الأميني المايتونين الذي له تأثير إيجابي بشكل عام على التمثيل الغذائي للدهون، بالإضافة إلى تقليل الكوليسترول السيئ في الدم".

 

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

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