فوائد شاي المريمية للصحة

الوكيل الاخباري - يحظى شاي المريمية بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، لفوائده العديدة للجسم، ووفقا لمجلة Art of healthy living، من فوائد شاي المريمية:



- تخفيض الوزن:

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يجب على كل شخص يحاول الحفاظ على رشاقته، تناول شاي المريمية، لأنه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة (2-4 سعرات في الكوب). كما أنه حلو المذاق، أي لا يحتاج إلى تحليته بإضافة العسل أو السكر وغيرهما، التي تزيد من سعراته الحرارية.

- مفيد للقلب:

أظهرت الدراسات السريرية، أن شاي المريمية يحسن تدفق الدم في الأوعية الدموية، ويخفض مستوى ضغط الدم وخطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية. كل هذا بفضل الكريزوريول Chrysoeriol وهو فلافانويد فعال، معروف بفعاليته المضادة للالتهابات والأكسدة والسرطان. بالإضافة إلى ذلك، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي تعمل على تخفيض مستويات الكوليسترول السيئ وتقليل خطر ارتفاع ضغط الدم من خلال التنظيم الهرموني.



- يقوي العظام:

يحتوي شاي المريمية على عناصر الفلور والكالسيوم والمنغنيز، المسؤولة عن صحة العظام. كما يحتوي على مركبات الفلافونويد - الليتولين والأورينتين، المهمة جدا لصحة العظام. وقد أظهرت نتائج الدراسة التي أجريت عام 2016، أن تناول كوب من شاي المريمية بصورة دورية منتظمة يمنع التهاب المفاصل وهشاشة العظام.



- يكافح التجاعيد وعلامات الشيخوخة الظاهرية:

وفقا لنتائج الاختبارات السريرية، هذا الشاي يهدئ البشرة ويقلل من تهيجها واحمرارها ويحسن نضارتها. كما يساهم في إنتاج خلايا جلدية جديدة. ويحتوي على عنصر الزنك الضروري لعلاج حب الشباب والأكزيما.



- يخفف الألم:

تقلل مضادات الأكسدة الموجودة في شاي المريمية من الألم والالتهابات. بالإضافة إلى هذا يحتوي على مركبات مضادة للتشنج، تنشط إيونات البوتاسيوم في جميع أنحاء الجسم، ما يؤدي إلى تخفيف الألم، مثل تقلصات المعدة. كما أنه مفيد للاسترخاء بعد النشاط البدني المكثف.



- التحكم والوقاية من مرض السكري:

أثبت العلماء اليابانيون، أن شاي المريمية يمنع تطور النوع الثاني من مرض السكري. ومركبات البوليفينول الموجودة فيه، تنظم مستوى السكر في الدم. وبالإضافة إلى ذلك، هذا الشاي هو المصدر الطبيعي الوحيد للأسبالاتين، المضاد للأكسدة، وله تأثير إيجابي مضاد لمرض السكري.

روسيا اليوم

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