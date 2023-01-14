الوكيل الإخباري-يعتبر اليانسون من المشروبات الساخنة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص في فصل الشتاء، لأنه يساعد على إمداد الجسم بالدفء في الأجواء الباردة.



وتدفئة الجسم ليست المنفعة الوحيدة التي تعود على الصحة العامة من شرب اليانسون في الشتاء، بل يقدم أيضًا فوائد أخرى مذهلة، حسبما ذكرت هيئة الغذاء والدواء السعودية.



فوائد شرب اليانسون في الشتاء

وحددت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، فوائد اليانسون في الاستخدامات التالية:

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- تعزيز صحة الجهاز التنفسي.

- تقليل نوبات الربو.

- مضاد للسعال.

- تحسين عملية الهضم.

- علاج اضطرابات الجهاز الهضمي.



وبحسب شبكة CNN، نقلًا عن وزارة الصحة السعودية، يلعب اليانسون أيضًا دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي، ويرجع السبب إلى خصائصه المضادة للجراثيم والميكروبات، وقدرته على تشجيع الجسم على إنتاج المزيد من الأجسام المضاد للعدوى.



متى يكون شرب اليانسون ممنوعًا؟

ومع ذلك، قد يثير اليانسون أعراض الحساسية عند بعض الأشخاص، خاصةً الذين يعانون من التحسس تجاه النباتات التي تنتمي لنفس عائلته، مثل الكرفس والشمر والشبت والكزبرة.



الكونسلتو الطبي

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