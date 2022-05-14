السبت 14-05-2022
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السبت، 14-05-2022 02:41 م

فوائد صحية منوعة للكمون على الريق

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الوكيل الإخباري - الكمون من الأعشاب المميّزة التي تستخدم في طهي الطعام للحصول على نكهة مثالية. يحتوي على فوائد لا حصر لها للصحة، وقد استخدمه القدماء للوقاية من الأمراض من خلال غليه وتناوله.

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يحمي من الأمراض وعلى رأسها السكري وضغط الدم. يمكنكِ إضافة قطرات من الليمون إلى هذا المشروب لتقوية المناعة بشكل أفضل وحماية المعدة.

 

تناول الكمون بشكل منتظم يساعد على تقوية مناعتكِ، حيث أنه يحتوي على نسب عالية من الحديد والألياف الغذائية، ما يساعد في محاربة الأمراض والوقاية من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

- التخلص من الأنيميا أو فقر الدم نتيجة احتواء الكمون على عنصر الحديد.
- تحسين الجهاز المناعي.
- تطهير الجسم من الجراثيم والبكتيريا.
- تقوية أداء الكبد وتنشيطه وتحفيزه على التخلص من الفضلات والسموم وتعزيز إفراز الإنزيمات المسؤولة عن الهضم.
- علاج جميع مشاكل الجهاز الهضمي، ومنها الغازات المعوية والمغص.
- علاج فعّال لحالات الغثيان والقيء والإسهال.
- يزيد القدرة على النوم والتخلص من مشاكل الأرق المزعجة.
- علاج لالتهابات الجهاز البولي من خلال إزالة الترسّبات والرمل والجراثيم الموجودة في المجرى البولي والكلى.
- منح الجسم كمية كافية من الطاقة والتخلص من شعور التعب والإرهاق.
- مهم لصحة الحامل في المرحلة الأولى، حيث أنه يقي الجنين من الإصابة بالتشوّهات الخلقية.
- جيد للتخلص من تقرّحات الفم.
- علاج للمشاكل التنفسية وأعراضها، كالربو الشعبي، السعال، ضيق التنفس وآلام الصدر.
- تخفيف التهابات الحنجرة.
- يخفّض ضغط الدم المرتفع.
- يقلّل من حدوث الجلطات أو السكتات الدماغية.
- يقي من الإصابة بالسرطانات.
- يساهم في التخلص من دهون الجسم.

 

سيدتي

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