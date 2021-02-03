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الأربعاء، 03-02-2021 02:12 م

فوائد غير متوقعة لتناول التفاح الأخضر يومياً

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الوكيل الإخباري _ يعد التفاح من الفواكه الصحية ذات القيمة الغذائية العالية نظراً لغناه بالعناصر الغذائية وفقره بالسعرات الحرارية.

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إذ يحتوي على فيتامينات عدة كمجموعة الفيتامين B والفيتامين C

بالإضافة إلى الكثير من المعادن مثل البوتاسيوم المنغنيز الحديد والنحاس وغيرها فضلاً عن غناه بالألياف والماء.


وأبرز ما يميّز التفاح الأخضر هو احتواؤه على كمية قليلة من السكر بالمقارنة مع الألوان الأخرى من التفاح.

إذ أن تناول التفاح ضمن نظام غذائي متخصّص يزيد من فعالية إنقاص الوزن بالإضافة إلى الفوائد الجمة التي يمد الجسم بها :


- يساهم في تعزيز صحة العظام والمفاصل لدى الأم والجنين نظراً لكونه مصدراً للكالسيوم والبوتاسيوم

 

- يساعد على الوقاية من أنيميا الدم حيث يعتبر التفاح مصدراً للحديد.


- يسهّل الهضم ويزيل السموم من الجسم ويقيها من الإصابة من الاضطرابات المعوية والإمساك


- يسيطر على مستويات السكر في الدم ومستويات ضغط الدم كما أنه يحافظ على انتظام دقات القلب لدى الحامل.


وتعزيز جهاز المناعة للأم وجنينها كونه مصدراً لمضادات الأكسدة المهمة في محاربة الجذور الحرّة المسببة للأمراض.


-تعزيز المناعة وتقويتها.

 

-يساعد تناول التفاح الأخضر على الريق في استقرار مستويات السكر في الدم بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية القابلة للذوبان والتي تبطئ من امتصاص السكر في الأمعاء.

 

-يحارب الجوع الصباحي مع اختيار وجبة خفيفة سريعة ومتكاملة إلى جانب أنه يحافظ على الوزن.


- يساعد بفضل محتواها من الألياف في زيادة إفراز اللعاب في الفم وبالتالي التقليل من كمية البكتيريا في الفم مايساعد في منع حدوث تسوّس الأسنان والرائحة الكريهة للفم والتهابات اللثّة”.


-يحتوي على معدن البوتاسيوم المهم جداً لعمل الأوعية الدموية والقلب
وتنظيم ضغط الدم في الجسم


وتناول تفاحة خضراء يمكن أن يوفر ما يقارب 115 مللغم من ذلك مما يساعد في الحفاظ على ضغط الدم وانتظام دقات القلب.

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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