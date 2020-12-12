فوائد غير متوقعة لـ مضغ العلكة

الوكيل الإخباري _ تعد العلكة من أكثر أنواع المسليات الشائعة ، حيث انها تعتبر مضاداً فعالاً للبكتيريا الضارّة إذ تعمل على حماية الأسنان من التسوّس، والسبب أنها تحفّز عملية إفراز اللعاب الذي يزيل كمية الأحماض الزائدة وبقايا الطعام من الفم، كما أن مضغها يساهم في حماية مينا الأسنان، تعرف على ابرز الفوائد لـ العلكة :

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تحسن الذاكرة

يعد قضم اللثة يزيد من معدل ضربات القلب ، وتدفق الدم ، وتوصيل الأكسجين إلى الدماغ.



تساعد في إنقاص الوزن

من المعروف انه بعد مضغ العلكة في الصباح الناس يميلون إلى الشعور بالجوع إن اللبان حلو لكنه منخفض السعرات الحرارية ، لذلك قد يساعدك في تقليل الوجبات الخفيفة كما أنه يزيد من إنفاق الطاقة.



تقلل من حرقة المعدة

يمكن أن يؤدي اتباع وجبة مع مضغ العلكة إلى خفض مستويات الحمض في المريء. يخفف تدفق اللعاب ويعادل الحمض بعد تناول الطعام الثقيل قد يساعد ذلك في تقليل ارتجاع الحمض وحرقة المعدة.



تمنع التهابات الأذن

تظهر التهابات الأذن عندما تتجمع البكتيريا في الأنابيب التي تربط الأنف والأذنين، غالبًا ما يصيب الأطفال،و يساعد مضغ العلكة التي تحتوي على المُحلي الطبيعي إكسيليتول على منع البكتيريا من الاستقرار في هذه المنطقة.

المصدر : الامارات نيوز



