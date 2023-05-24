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الأربعاء، 24-05-2023 02:44 م

فوائد لا تحصى للبازلاء

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الوكيل الإخباري- قال مركز المستهلك في بريمن الألمانية إن بازلاء الثلج "Snow pea" نوع من البازلاء بمذاق حلو، وتحتوي كل 100 غرام منها على حوالي 8 غرامات من السكر.

أوضح المركز أن السعرات الحرارية في بازلاء الثلجي تبلغ نحو 58 سعراً حرارياً لكل 100 غرام، مشيراً إلى أنها قليلة الدهون وغنية بالبروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية، وبالمعادن والفيتاميناتمثل فيتامين A و B و C و E، والحديد، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والفوسفور، والزنكن والنحاس.

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 كما تتميز بمحتوى عال من الكلوروفيل، المضاد للأكسدة، وبالذييحارب ما يعرف "بالجذور الحرة" التي تهاجم الخلايا وتعجّل بالشيخوخة.

 


ويمكن تناول بازلاء الثلج نيئة أيضاً لخلوها من  "فاسين" السامة في البقوليات، والتي يقضي عليها التسخين.

 

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