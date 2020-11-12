الخميس 12-11-2020
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الخميس، 12-11-2020 01:22 م

فوائد مذهلة لتدليك الأذنين يومياً منها خسارة الوزن

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الوكيل الاخباري - يمكن لتدليك الأذنين أن يعود بالعديد من الفوائد على الجسم، وفي هذا الصدد أشارت دراسة حديثة إلى أن هذا يساعد على الحد من الشعور بالتوتر.

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وفي هذه الحالة ينصح الخبراء بتدليك النقطة التي تقع عند التقاء الشعر بالأذن بواسطة حركات دائرية، كذلك يمكن من خلال هذه العملية التخلص من الصداع ومن الممكن أن يضاف إليها في هذه الحالة شرب كوب من الشاي الاخضر أو من خلاصة النعناع.


كذلك قد يساعد تدليك الأذن في مواضع مختلفة على خسارة الوزن شرط أن يتزامن هذا مع اتباع نظام غذائي صحي خال من الدهون الضارة ومن كمية كبيرة من السكر ومع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ويمكن اللجوء إلى هذه الطريقة من أجل التخلص من الأرق ومن اضطرابات النوم. ولهذا ينصح بتطبيقها قبل النوم لأنها تساعد على الاسترخاء وعلى التخلص من التوتر.

 

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