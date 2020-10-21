الأربعاء 21-10-2020
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الأربعاء، 21-10-2020 01:15 م

دراسة صادمة تكشف ما تحتوي عليه رضاعات الأطفال!

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الوكيل الاخباري - حذرت دراسة حديثة من أن رضاعات إطعام الاطفال الرضع، قد تؤدي إلى تسرب جزيئات بلاستيكية صغيرة إلى أجسامهم، وهو ما قد يشكل خطرا صحيا على الطفل.

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حيث اكتشف الباحثون من خلال تجارب أن الرضاعات تفرز جزيئات صغيرة من البلاستيك، عند وضع مواد أو سوائل ساخنة أثناء تحضير الطعام أو الحليب للأطفال.

 

كما أكدت الدراسة، إن الاطفال الرُضَع قد يكونون معرضين لما يقارب 1.6 وحدة من جزيئات البلاستيك بسبب الرضاعات، ويرى الباحثون أنهم لا يعرفون حتى الآن ما إذا كانت هذه الجزيئات البلاستيكية تشكل خطرا على صحة الأطفال، على المدى البعيد ام لا.

 

كما قال أستاذ مساعد في الدراسة "لا نعرف حتى الآن كيف يمكن أن تؤثر هذه الجزيئات على صحة الرضع".


وأوردت الدراسة أن ظاهرة استهلاك البشر للجزيئات البلاستيكية لا يقتصر على الرضع فقط، لأن الكبار معنيون بدورهم، حينما يستهلكون موادا أو أطعمة معبأة في عبوات أو علب بلاستيكية.


كما لا يتجاوز حجم جزيئة البلاستيك 5 ميليمتر، وربما تكون أقل من ذلك بكثير، وهذا يعني أصغر من حبة السمسم.

 

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