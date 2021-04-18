فوائد مذهلة لتناول الترمس منها خسارة الوزن

الوكيل الاخباري - يحب الكثيرون أكل الترمس فهذا النوع من الحبوب يحتوي على عدد كبير من الفوائد، كما أنه يُعدّ حليفاً للأشخاص الذين يريدون خسارة الوزن أو يعانون من ارتفاع مستوى السكر أو الكوليسترول الضارّ في الدم. ذلك أن الترمس يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتين تفوق تلك الموجودة في اللحوم والبيض. لذا يمكن الاعتماد عليه من أجل بناء الكتلة العضلية.

اضافة اعلان



ولأنه غني بالفيتامينات B، يعزز تناول الترمس عملية الأيض ويساعد على التخلص من الدهون والكربوهيدرات. كذلك فإن احتواءه على الفيتامين B9 يجعله فعالاً في تعزيز جهاز المناعة وفي تجديد خلايا الجسم.



ومن الممكن تناول الترمس في حال المعاناة من السكري أو ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار. وقبل استهلاكه، من الضروري نقعه لمدة كافية في الماء من أجل التخلّص من مذاقه المر.



وفي المقابل، يجب الانتباه إلى عدم تناول كمية كبيرة منه في حال المعاناة من حساسية الفستق أو البقوليات أو ارتفاع ضغط الدم.

لها