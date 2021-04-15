هل تحبّون 'اللقمشة'؟.. إليك طريقة بسيطة دون زيادة الوزن

الوكيل الاخباري - يحب الكثيرون "اللقمشة" أو تناول الطعام في الفترات الفاصلة بين الوجبات الأساسية. لكن من المعروف أن هذا يسبّب مع مرور الوقت زيادة الوزن. ويبدو أن منظّمة الصحة العالمية وجدت الحل لهذه المشكلة.

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وفي هذا السياق، أشار تقرير إلى أنه "للحفاظ على نظام غذائي صحي، من المهم إضافة الفستق الحلبي إلى النظام الغذائي الذي نتبعه. فهو يساعد على الحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ويساهم في الحفاظ على الوزن الصحي والكتلة العضلية".



ويُشار إلى أن كل 49 حبّة من الفستق الحلبي غير المطهو بالزيت تحتوي على 165 سعرة حرارية فقط، علماً أن هذه الحبّات غنية بالألياف والبروتينات. كما أنها مصدر مهم للكروم الذي يساهم في الحفاظ على مؤشر غليسمي طبيعي. وهي أيضاً غنية بمركّبات حمض اللينولييك الذي يحدّ من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار. ولهذا من الممكن الاستفادة منها في الحفاظ على صحة سليمة.

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