فول الصويا يحسن انتباه الطفل

الوكيل الإخباري- قالت دراسة جديدة إن الأطفال في سن المدرسة الذين تناولوا الأيزوفلافون من أطعمة الصويا أظهروا قدرات تفكير وانتباه أفضل. فول الصويا والتوفو وحليب الصويا من أشهر هذه الأطعمة.

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والأيزوفلافون مركبات طبيعية في نباتات مختلفة، خاصة فول ومنتجات الصويا. وأجريت الدراسة في جامعة إلينوي، وعُرضت نتائجها الإثنين في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية، الذي يختتم أعماله الثلاثاء في شيكاغو.



وفحص الباحثون البيانات المتاحة سابقاً من دراسة مقطعية شملت 128 طفلًا، بين 7 و13 عاماً، واستخدموا معلومات من سجلات النظام الغذائي لمدة 7 أيام لكل طفل، بما فيها كميات المغذيات الكبرى، والمغذيات الدقيقة، والفيتامينات، والأيزوفلافون المستهلكة.



ولتقييم القدرة الفكرية العامة للأطفال، استخدم الباحثون مجموعة اختبارات القلم والورق المعدلة لمستوى الصف. كما قاسوا قدرات الانتباه باستخدام مهمة محوسبة تُعرف بمهمة الفلانكر بينما سجل نشاط تخطيط كهربية الدماغ، واستخدم لقياس سرعة معالجة المعلومات والانتباه.



ووفق "مديكال إكسبريس"، كشف التحليل أن الأطفال الذين تناولوا المزيد من أطعمة الصويا أظهروا استجابات أسرع أثناء المهام الانتباهية، كما أظهروا سرعة أكبر في معالجة المعلومات. ولم يلاحظ أي ارتباط بين تناول الأيزوفلافون من الصويا والقدرة الفكرية العامة.



وكانت أبحاث سابقة على بالغين اقترحت أن الأيزوفلافون من الصويا يمكن أن يحسن الذاكرة، لكن الفوائد لم تدرس جيداً عند الأطفال.



وقالت أجلا كريستينا الباحثة الرئيسية: "الوجبات الخفيفة مثل فول الصويا المحمص، أو جوز الصويا، أو حليب الصويا، أو التوفو، طريقة جيدة لدمج المزيد من فول الصويا في النظام الغذائي للطفل".



