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الخميس، 25-08-2022 12:19 م

فيتامينات ضرورية لصحة الشعر.. تعرفي عليها

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الوكيل الإخباري - دورة حياة الشعر قصيرة نسبيا سواء أكان صحيا أم لا، ومن الطبيعي أن تتساقط من الإنسان في المعدّل ما بين 100 و200 شعرة في اليوم.

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وقالت الدكتورة شيلبي كتربال، المختصة في الأمراض الجلدية لدى كليفلاند كلينك، إن ثمّة أسباب تجعل المرأة تعاني تساقطا أغزر للشعر، علاوة على تلف الشعر، كالتلوين والتجفيف بالهواء الساخن والغسل الزائد.

 

وتعرض الدكتورة كتربال لستة أنواع من الفيتامينات والمكملات الغذائية، التي تعزز صحة الشعر وتساعد في معالجة مشكلة تساقط الشعر أو تلفه، بالإضافة إلى النتائج التي يمكن أن توقّعها.

1. الفيتامينات المتعدّدة
يمكن للفيتامينات المتعدّدة أن تساعد في سدّ الفجوة الغذائية، بحسب الدكتورة كتربال، التي توصي بتناول مجموعة فيتامينات تحتوي على الفيتامينات "ب" والزنك وما لا يقل عن 2,000 وحدة دولية من الفيتامين د، لا سيما وأن الفيتامينات "ب" والزنك تلعب دورا في صحة بصيلات الشعر. وتساعد الفيتامينات "ب" أيضا في تكوين خلايا الدم الحمراء، فيما قد يساعد الفيتامين "د" في تكوين خلايا دم حمراء جديدة.

 

2. الفيتامين أ
وأكّدت الخبيرة أن الفيتامين "أ" ضروري لنمو الخلايا، ويساعد على نموّ شعر صحيّ، مشيرة إلى أن غدد البشرة تستفيد أيضا من الفيتامين "أ" وتستخدمه لإنتاج الزهم (المادة الدهنية التي تفرزها البشرة)، الذي يحافظ على رطوبة فروة الرأس وعلى صحة الشعر.

 

3. الفيتامين ج
يشتهر الفيتامين "ج" بفوائده للجلد وللشعر، وفقًا للدكتورة كتربال، التي قالت إنه يساعد في محاربة الجذور الحرة، التي تضرّ صحة الشعر ونموّه. كما أن الفيتامين "ج" مهمّ لإنتاج الكولاجين، البروتين المستخدم في صنع الكيراتين، أهمّ مكوّنات الشعر. وتُعتبر الفراولة والفلفل والحمضيات مصادر جيدة للفيتامين "ج."

4. الحديد

بيّنت الدكتورة كتربال أن الحديد مهمّ أيضا لنمو الشعر وصحته، وأن نقصه يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم، الذي قد يتسبب في تساقط الشعر، داعية من يتناول اللحوم الحمراء أقلّ من مرتين في الأسبوع إلى التفكير في تناول مكملات الحديد. ويوجد الحديد أيضا في الخضروات ذات الأوراق الداكنة والبقوليات كالعدس والفول.

5. أحماض أوميجا 3 الدهنية
شدّدت الطبيبة الجلدية على أن الأحماض الدهنية "أوميجا 3" ضرورية لصحة الخلايا وفروة الرأس والشعر، مشيرة إلى وجودها في الأسماك الدهنية والمحار وبذور الكتان وغيرها، ولكن يمكن الحصول عليها أيضا من المكملات الغذائية كزيت السمك.

6. البيوتين
قالت الدكتورة كتربال إن خبراء العناية بالشعر يوصون بتناول البيوتين، وهو أحد الفيتامينات "ب"، للمساعدة على نمو شعر صحي، مشيرة إلى أنه يُنصح بتناول ما بين 3 و5 ملليجرام يوميا منه، لافتة إلى أن أي مقدار زائد منه سوف يخرج من الجسم عن طريق البول.

 

العين الإخبارية 

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