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الخميس، 23-02-2023 04:54 م

فيتامينات هامة لصحة الجلد

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الوكيل الإخباري- قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية في مصر ، إن الدراسات الحديثة أثبتت أن فيتامين C وفيتامين E عنصران مهمان للجلد، مشيرًا إلى أن فيتامين C أساسي لتكوين الكولجين المسؤول عن نضارة وحيوية البشرة وعند نقصه نلاحظ ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة على الوجه.

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن وجود فيتامين E مكمل لفيتامين C، ويساعده علي أداء دوره وهو مهم للحفاظ علي حيوية البشرة.

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وأضاف الناظر، أن فيتامين C موجود في الموالح، مثل البرتقال والليمون والطماطم والجوافة وأيضًا موجود في الفلفل الملون، بينما يوجد فيتامين E في الأرواق الخضراء، مثل السبانخ والبروكلي والجرجير والخس.


وأشار إلى أن الحصول على الفيتامينات عن طريق الفم يمتاز بتأثير أكبر وأفضل من حيث الفعالية، مقارنة بجميع البدائل المتوفرة في السوق، مثل الكريمات وما شابه ذلك.


وأوصى الناظر، بالإكثار من شرب المياه، لأنها هي حياة الجلد، محذرًا من قلة شرب المياه لأنها تعطي شحوبا للجلد وتضعفه وتساعد على ظهور التجاعيد المبكرة.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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