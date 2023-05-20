السبت 20-05-2023
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السبت، 20-05-2023 09:39 ص

في دقائق.. شراب في كل منزل يخفض ضغط الدم ويريح الشرايين

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الوكيل الإخباري- يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية التي تهدد الحياة، ويمكنك خفض القراءة العالية عن طريق إجراء تعديلات بسيطة على النظام الغذائي، مثل شرب مشروب دافئ.

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ويرتبط ارتفاع ضغط الدم بقوة ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية، عندما تكون هذه القوة عالية جدًا، يمكن أن تتلف الأنسجة الرقيقة في الشرايين، يمكن أن تؤدي هذه العملية في النهاية إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية، لحسن الحظ، يمكن أن يوفر اتباع نظام غذائي صحي حاجزًا ضد ارتفاع ضغط الدم عن طريق خفض القراءة العالية، وفقا لصحيفة express البريطانية.


وثبت أن الشاي الأسود يخفض ضغط الدم المرتفع ويخفف من تصلب الشرايين - أحد آثار ارتفاع ضغط الدم، علاوة على ذلك، فقد ثبت أن هذا التأثير يبدأ في غضون ساعة واحدة من الاستهلاك.


ودرس الباحثون آثار الشاي الأسود على ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.
بالنسبة للدراسة، التي نُشرت في مجلة Nutrients ، تم تكليف 19 مريضًا بتناول الشاي الأسود أو الدواء الوهمي مرتين يوميًا لمدة ثمانية أيام.


تم قياس ضغط الدم قبل تناول الشاي وساعتين وثلاث وأربع ساعات بعد تناول الشاي، ولاحظ الباحثون أن مؤشر الصلابة انخفض بعد تناول الشاي مقارنة بالدواء الوهمي.


وكتب الباحثون أن الشاي الأسود يقلل بشكل حاسم من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي ويمنع ارتفاع ضغط الدم بعد زيادة الدهون.


في ملاحظاتهم الختامية، خلص الباحثون إلى أن: "نتائجنا تشير إلى أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأسود قد يكون ذا صلة بحماية القلب والأوعية الدموية".


يتم تسجيل ضغط الدم برقمين.
الضغط الانقباضي (الرقم الأعلى) هو القوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم.


الضغط الانبساطي (الرقم الأدنى) هو مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية.
كلاهما يقاس بالمليمترات من الزئبق (mmHg).

 

مصراوي


 




 

 


 

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