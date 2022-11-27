قائمة من 6 أطعمة تزيد احتمالية الاصابة بالجلطة الدموية

الوكيل الإخباري-حذر خبراء من تناول أطعمة معينة لتسببها في تراكم الترسبات في الشرايين ما قد تعرض الجسم لأمراض عديدة قد تتطور إلى حدوث جلطة دموية.

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وقال موقع "الكونسلتو" إن تلك الأطعمة تسبب الالتهابات وبمرور الوقت تبدأ في التدخل في آليات تخثر الدم في الجسم وتمهد الطريق لتجلط الأوردة العميقة لذلك، ينصح الخبراء لتفادي تلك المخاطر، بتجنب الأطعمة التالية:



1.الخبز الأبيض والأرز الأبيض والأطعمة المعبأة مسبقا.



2.الوجبات السريعة والمعجنات والبسكويت والبطاطس المقلية.



3.المشروبات الغازية والسكرية الأخرى.



4.الحلويات.



5.الدهون المصنعة مثل السمن الصناعي.



6.اللحوم الحمراء والمعالجة.



يشار إلى أن الالتهاب هو طريقة طبيعية لشفاء خلايا الجسم من الغزاة الخارجيين، إلا أنه يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة في الإصابة بالتهاب طويل الأمد، ما قد يؤدي إلى إصابة الجسم بأمراض خطيرة، ثم يتطور الأمر إلى منع الدم من الجريان بشكل صحيح.



ولفت الباحثون إلى أنه بالنسبة للحوم الحمراء والمعالجة والدهون المتحولة، فقد أثبتت بعض الأبحاث أن الخطر أكبر بالنسبة للنساء أكثر من الرجال.



سبوتنيك

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