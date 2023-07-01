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السبت، 01-07-2023 03:10 م

قريباً.. الجمع بين عقارين قد يقضي على سرطان البنكرياس

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الوكيل الإخباري- توصل باحثون في جامعة كاليفورنيا إلى أن الاقتران بين نوعين من الأدوية أكثر فاعلية في القضاء على خلايا سرطان البنكرياس، وقالوا إن "لهذا المزيج القدرة على تغيير مشهد علاج سرطان البنكرياس تماماً".

ويستهدف هذا المزيج تثبيط نوعين من الجينات، الأول جين KRAS، والثاني ERBB. وبذلك يتم التغلب على مشكلة مقاومة سرطان البنكرياس للأدوية، وفق "مديكال إكسبريس".

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ويعتبر جين KRAS المحرك الرئيسي لـ سرطان البنكرياس، وتتسبب طفراته في تكاثر خلايا الورم بشكل مفرط.


وقد تم تطوير عقاقير جديدة مؤخراً لتثبيط جين KRAS، وهي واعدة من الناحية العلاجية، لكن هذه العقاقير تعمل لفترة قصيرة، بسبب لجوء الورم لمجموعة جينات ERBB التي تنشط نتيجة تثبيط العقاقير للجين الرئيسي.

وأثبتت الأبحاث إمكانية تثبيط كلا النوعين من الجينات مختبرياً وفي تجارب على الحيوانات، والتغلب على مقاومة الورم للأدوية. وأن عدد خلايا الورم قد تناقص بشكل واضح.


ويتطلع فريق البحث إلى بدء التجارب على البشر، خاصة أن دواء Afatinib المستخدم لتثبيط مقاومة سرطان البنكرياس للأدوية موافق عليه من السلطات الصحية.

 

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