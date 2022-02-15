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الثلاثاء، 15-02-2022 03:41 م

قصار القامة أكثر عرضة لأمراض القلب

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الوكيل الإخباري - مرض القلب هو مصطلح شامل لوصف عدد من الحالات التي تؤثر على القلب والدورة الدموية.

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وهناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يكون أحد هذه العوامل خارج عن سيطرة الشخص في مرحلة البلوغ.

 

ويمكن أن يؤثر طول الشخص في أشياء متعددة في حياته، ويمكن أن يؤثر على شعوره، ويمكن أن يؤثر على مدى قدرته على القيام بأفعال معينة، وفي بعض الحالات القدرة على لعب رياضات معينة.

 

ولغرض الدراسة، تم تعريف الرجال قصار القامة على أنهم أولئك الذين يبلغ طولهم أقل من خمسة أقدام وخمس بوصات، في حين تم اعتبار النساء القصيرات اللواتي يقل طولهن عن خمسة أقدام. في المقابل، اعتُبر الرجال طويلين إذا بلغ طولهم خمسة أقدام وتسعة ونصف بوصات أو أكثر، واعتبرت النساء طويلات إذا بلغ طولهن خمسة أقدام وخمس بوصات ونصف.

وبعد تحليل 52 دراسة، خلص الباحثون إلى أن الأفراد الأقصر من السكان كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بمقدار مرة ونصف بسبب طولهم. علاوة على ذلك، كان الرجال قصار القامة أكثر عرضة بنسبة 37 في المائة للوفاة لأي سبب مقارنة بالرجال الأطول، بينما كانت النساء قصيرات القامة أكثر عرضة للوفاة بنسبة 55 في المائة لأي سبب.

 

وعندما يتعلق الأمر بفشل القلب، كان الأشخاص ذوو القامة القصيرة أكثر عرضة بنسبة 52 في المائة للإصابة بنوبة قلبية مقارنة بالأفراد الأطول. وفي وقت البحث، لم يستطع العلماء تفسير سبب زيادة مخاطر الأشخاص قصار القامة.

 

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