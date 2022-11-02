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الأربعاء، 02-11-2022 04:31 م

قلة النوم ترفع خطر إصابة كبار السن بالأمراض

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الوكيل الإخباري-قال مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي إن كبار السن يحتاجون للنوم بنفس معدل ما يحتاجه البالغون ، أي ما يتراوح بين 7 و 8 ساعات يومياً.

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وحذر المجلس من رفع قلة النوم خطر إصابة كبار السن بأمراض، منها أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى التأثير السلبي على معدلات التركيز والمزاج.


وفي المقابل فإن النوم المعتدل يساهم في الحفاظ على جهاز مناعة كبار السن، والحفاظ على الوزن، ويعزز النشاط العقلي، ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

 

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