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الأحد، 16-05-2021 04:10 م

كدمات معينة في الجسم يجب الاهتمام بها!

كدمات


الوكيل الاخباري - أعلن الدكتور أميران ديموروف، أخصائي التشخيص بالموجات فوق الصوتية، جرّاح الأوردة في مركز "بحوث وجراحة الأوردة" أن ظهور الكدمات على الجسم يستوجب مراجعة الطبيب.

ووفقا له، يجب أن نفهم، إلى ماذا تشير البقع الزرقاء التي تظهر تحت الجلد، لأن اسبابها مختلفة. فهناك بقع زرقاء تظهر نتيجة إصابة بسيطة أو كدمة تسبب خروج الدم من الأوعية الدموية وتراكمه تحت الجلد، كما يحصل عادة. وهذه البقع الزرقاء كقاعدة تختفي ذاتيا، ولكن يعتمد هذا على حجم البقعة.

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ويقول في حديث لراديو "سبوتنيك"، "إذا كانت البقعة صغيرة، فإنها ستختفي تلقائيا بعد 10-15 يوما، أو تختفي بسرعة نتيجة تناول أدوية معينة. ولكن إذا كانت البقعة كبيرة فيجب مراجعة الطبيب الجراح بشأنها، لتحديد ما إذا كانت ستختفي تلقائيا ولن تتقيح".


ويضيف، يزيد تناول أدوية تخفيف كثافة الدم من ظهور البقع الزرقاء، حيث حتى كدمة بسيطة وخفيفة تسبب ظهور حتى بقع زرقاء كبيرة.


ويقول موضحا، "يحصل هذا بسبب استمرار نزيف الدم فترة أطول، لأن كثافته منخفضة، وتغير نظام تخثره. وليست هذه البقع مؤشرا للامتناع عن تناول الأدوية المخفضة لكثافة الدم، إلا في حالة استمرار النزف فترة طويلة. ولكن يحق للطبيب إلغاء تناولها في أي وقت".


ويشير الأخصائي، إلى أن ظهور الدوالي يذكرنا بالبقع الزرقاء، مع أن طبيعتها مختلفة تماما. ووفقا له، هذه البقع الزرقاء "السيئة"، التي تتكون من الأوعية الدموية الدقيقة، التي يطلق عليها أيضا العناكب الوعائية أو النجمية، تشير إلى اضطراب نظام تخثر الدم.


ويقول، "يجب في هذه الحالة استشارة جراح الأوردة وإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، لتحديد ما إذا كانت سطحية أم أنها تشير إلى مرض خطير ، إذا لم تعالج تصبح لها مضاعفات خطيرة، مثل تجلط الدم. لذلك من الضروري علاج الدوالي عند ظهورها".

 

روسيا اليوم

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