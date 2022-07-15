كل ما تريد معرفته عن مرض الثعلبة.. الأسباب والأعراض والعلاج

الوكيل الإخباري - تُعرف الثعلبة البقعية Alopecia Areata بأنها "مرض متعدد الجينات". هذا يعني أنه على عكس مرض الجين الواحد، يجب على كلا الوالدين المساهمة بعدد من الجينات المحددة حتى يُصاب الطفل بها.

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لهذا السبب، لن ينقل معظم الآباء داء الثعلبة إلى أطفالهم. مع التوائم المتطابقة -الذين يتشاركون في الجينات نفسها- هناك فرصة بنسبة 55% فقط أنه إذا كان أحدهم مصابًا بالثعلبة البقعية، فإن الآخر سيصاب أيضًا.



لهذا السبب يعتقد العلماء أن الأمر يتطلب أكثر من مجرد علم الوراثة لكي يحدث هذا المرض، وأن العوامل البيئية الأخرى تسهم أيضا في إصابة الأشخاص بالثعلبة البقعية. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما هو علاج الثعلبة؟



ما هو مرض الثعلبة؟



الثعلبة البقعية هي مرض جلدي مناعي ذاتي شائع، يتسبب في تساقط الشعر من فروة الرأس والوجه، وأحيانًا في مناطق أخرى من الجسم. في الواقع، يؤثر هذا المرض على ما يصل إلى 6.8 مليون شخص في الولايات المتحدة مع وجود خطر يستمر مدى الحياة بنسبة 2.1%.



يمكن للناس من جميع الأعمار، من كلا الجنسين وجميع المجموعات العرقية أن يصابوا بالثعلبة البقعية. غالبا ما يظهر مرض الثعلبة لأول مرة أثناء الطفولة ويمكن أن يكون مختلفًا لكل من هو مصاب به.



أنواع الثعلبة



مع جميع أشكال داء الثعلبة، يهاجم الجهاز المناعي لجسمك بصيلات الشعر الصحية، ما يؤدي إلى تصغيرها كثيرًا وإبطاء إنتاجها بشكل كبير إلى الحد الذي قد يتوقف فيه نمو الشعر، ومن هنا تبرز أهمية علاج الثعلبة على الفور.



اعتمادًا على نوع وشدة المرض الذي تعانيه، قد تواجه تساقط الشعر في مناطق مختلفة وقد يكون تساقط شعرك وإعادة نموه غير متوقع ودوري (يحدث مرارًا وتكرارًا) لسنوات عديدة. على الرغم من أنه بالنسبة لبعض الناس، قد ينمو الشعر أيضًا في غضون بضعة أشهر.



وثمة ثلاثة من أكثر أنواع الثعلبة البقعية شهرة:



- داء الثعلبة البقعي - الشكل الأكثر شيوعًا، مع وجود بقعة أو أكثر من البقع الخالية من الشعر بحجم العملة المعدنية على فروة الرأس أو مناطق أخرى من الجسم.



- الثعلبة الكلية - فقدان الشعر الكلي من فروة الرأس.



- الثعلبة الشاملة - تساقط الشعر بالكامل من فروة الرأس والوجه والجسم.



حاليا، لا يوجد علاج للثعلبة البقعية. لكن الخبر السار هو أنه حتى عندما يكون مرضك "نشطًا"، تظل بصيلات شعرك حية. هذا يعني أن شعرك يمكن أن ينمو مرة أخرى - حتى بعد فترة طويلة من الزمن وحتى إذا كان لديك تساقط شعر بأكثر من 50%.

أسباب الثعلبة



أما عن أسباب الثعلبة في الشعر، فهناك الكثير من العوامل التي تسهم في ظهور هذه الحالة المعقدة. داء الثعلبة هو أحد أمراض المناعة الذاتية، ما يعني أن جهاز المناعة يخطئ في الخلايا الطبيعية في جسمك على أنها غزاة أجنبية ويهاجم هذه الخلايا.



العلماء ليسوا متأكدين تمامًا مما "يحفز" الجهاز المناعي على مهاجمة بصيلات الشعر السليمة عندما يعاني الأشخاص من داء الثعلبة، أو حتى إذا كانت هذه المحفزات تحدث أولاً داخل الجسم (من فيروس أو بكتيريا)، أو خارج الجسم (من شيء ما في جسمك. محيط) أو إذا كان مزيجًا من الاثنين.



أعراض الثعلبة



قد تشمل أعراض داء الثعلبة ما يلي:



بقع صغيرة مستديرة (أو بيضاوية) لتساقط الشعر على فروة الرأس أو منطقة اللحية بالوجه أو مناطق أخرى من الجسم بها شعر.



تساقط الشعر واعادة نموه في نفس الوقت في مناطق مختلفة من الجسم



تساقط الشعر بشكل ملحوظ في فترة زمنية قصيرة جدًا



تساقط الشعر الذي يحدث في الغالب على جانب واحد من فروة الرأس، بدلاً من كلا الجانبين



شعر "علامة التعجب" الضيقة عند القاعدة / بجانب فروة الرأس



"التنقيط" أو "التنقير" (صفوف من الخدوش الصغيرة) على أظافر الأصابع



تشخيص داء الثعلبة



المسار الطبيعي لداء الثعلبة لا يمكن التنبؤ به. ومع ذلك، فإن معظم الأشخاص الذين يعانون من تمدد الأوعية الدموية يحققون نموًا للشعر في غضون بضع سنوات.

من المرجح أن تحدث إعادة النمو في المرضى الذين يعانون من تساقط الشعر الخفيف. يسهم النوع الفرعي لمرض الثعلبة البقعية أيضًا في التكهن: خطر التطور من داء الثعلبة المحدود إلى تساقط شعر فروة الرأس الكامل (الثعلبة الكلية) أو تساقط شعر الجسم بالكامل (الثعلبة الشاملة) هو ما يقرب من 5% إلى 10%.



ولعل أهم مؤشرات التشخيص هي مدى تساقط الشعر والعمر الذي يبدأ فيه تمدد الجلد الدهني. عادة ما يكون لدى الأشخاص الذين تظهر عليهم الثعلبة البقعية في سن أصغر أسوأ النتائج. قد تكون بعض الأنواع الفرعية من المرض أقل استجابة لخيارات علاج الثعلبة.



هل مرض الثعلبة مُعدٍ



الإجابة على هذا السؤال هي "لا". لا يوجد دليل علمي مؤكد على أن مرض الثعلبة البقعية مُعدٍ.



والسبب في ذلك هو أن هذا المرض يحدث نتيجة استجابة مناعية خاطئة.

وبالنظر إلى أن الثعلبة البقعية ليست ناتجة بأي حال من الأحوال عن الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية، فلا يوجد كائن حي ينشرها، ومن ثم لا توجد فرص لأن يكون هذا المرض معديا للآخرين.



تجدر الإشارة هنا إلى أن داء الثعلبة لا ينتج عنه أي ألم أيضًا، كما أنه لا ينتج عنه فقدان الجسم لوظائفه، لكنه قد ينتج عنه تساقط الشعر وبصورة مفاجئة وكثيفة، وهو ما ينعكس بالسلب بالطبع على حالتك المعنوية وثقتك في نفسك في نهاية الأمر. ومن ثم يجب عليك البحث ليس فقط عن أفضل علاج للثعلبة، ولكن أيضا عن أسرع علاج للثعلبة كي تزيد فرص حصولك على نتائج إيجابية.



علاج الثعلبة نهائي



قبل الشروع في علاج ثعلبة الشعر، من الضروري أن يكون لديك توقعات واقعية، ومعرفة أنه لا يوجد علاج في هذا الوقت لهذا الداء وأن أهداف العلاج هي منع تساقط الشعر وتعزيز إعادة نموه. نظرًا لطبيعة عدم القدرة على التنبؤ بالتهاب المفاصل الروماتويدي، يمكن أن يحدث التكرار، حيث يعاني 30% فقط من المرضى من حالات طويلة الأمد.



خيار العلاج الأول للمرضى الذين يعانون من داء الثعلبة البقعية محدود وغير مكتمل ويتمثل في الستيرويدات الموضعية (يتم تطبيقها في المنزل من قبل المريض) أو الستيرويدات المحقونة محليًا (يطبقها الطبيب)، بسبب الحد الأدنى من الآثار الجانبية وسهولة التطبيق والاستجابة الممتازة في معظم الحالات المنخفضة.



في بعض الأحيان، ومن أجل علاج الثعلبة في الرأس، يتم تطبيق أدوية مهيجة موضعية محددة على فروة الرأس لمحاولة إعادة ضبط عملية المناعة الذاتية وإعادة نمو الشعر. بعض هذه الوصفات هي حمض سكواريك أو أنثرالين (التي قد تحمل أسماء تجارية أخرى)، ويتم تطبيقها أيضًا في أثناء زيارات عيادة الطبيب.



يمكن استخدام الستيرويدات الجهازية أو مثبطات المناعة الأخرى في حالات الثعلبة السريعة الانتشار أو الأكثر انتشارًا. في الآونة الأخيرة، ظهرت فئة جديدة من الأدوية تسمى مثبطات JAK واعدة في تحسين داء الثعلبة المتقدم، ولكن كان هناك معدل انتكاس مرتفع إذا توقف العلاج. ومع ذلك، يتم إجراء العديد من التجارب السريرية لعلاجات الثعلبة الجديدة، ومن بينها علاج الثعلبة بالثوم.



تثقيف الأسرة والمرضى، وكذلك الدعم النفسي، ضروري جدا في إدارة تمدد الأوعية الدموية. خيارات الأطراف الاصطناعية والتجميلية، مثل الشعر المستعار، هي أيضًا خيارات في الحالات الأكثر شمولاً أو التي لا تستجيب.



هل سيرث طفلي داء الثعلبة مني؟



من المفهوم أن الأشخاص البالغين الذين يعانون داء الثعلبة سيكونون قلقين بشأن مخاطر انتقال المرض إلى أطفالهم في المستقبل. ومع ذلك، نظرًا لأن داء الثعلبة معقد للغاية، فإنه يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بما إذا كان طفلك سيصاب بهذه الحالة أم لا.



يعتقد العلماء أن هناك حاجة إلى عوامل متعددة (وراثية وبيئية) من أجل تحفيز المرض، وليس مجرد وراثة عائلية. في الواقع، لن ينقل معظم الآباء داء الثعلبة إلى أطفالهم.

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