كيف تؤثر الحرارة الشديدة على مرضى السكري؟

الوكيل الإخباري- قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الباطنية، إن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف قد يؤدي إلى بعض المتاعب الصحية الخطيرة لدى مرضى السكري.



وأوضحت الرابطة أن الحرارة الشديدة ترفع خطر انخفاض مستوى السكر بالدم، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال بعض الأعراض مثل الدوار وارتعاش اليدين، ويمكن للمرضى مواجهة هذا الانخفاض من خلال تناول الجلوكوز.

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كما يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في فقدان السوائل بالجسم بفعل العرق، مما يرفع خطر الإصابة بمشاكل في الدورة الدموية، ولمواجهة ذلك، ينبغي شرب السوائل على نحو كاف، بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يومياً.



وبشكل عام، يتعين على مرضى السكري حماية جهاز قياس السكر في الدم وشرائط الاختبار والأدوية ومضخة الأنسولين من أشعة الشمس القوية.



وينبغي أيضاً الاحتفاظ بالأنسولين في الثلاجة، على سبيل المثال في درج الخضروات، فهناك لا يتعرض الأنسولين للتجمد من ناحية ويحافظ على فعاليته من ناحية أخرى.



ويُراعى إخراج الأنسولين من الثلاجة قبل حَقنه بمدة لا تزيد عن نصف ساعة، نظراً لأنه إذا كان الأنسولين بارداً جداً، فإن حَقنه سيسبب شعوراً بالألم، مع العلم بأنه ليس من الضروري أن يتم تبريد الأنسولين، الذي يتم حَقنه بواسطة القلم.

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