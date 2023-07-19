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الأربعاء، 19-07-2023 04:22 م

دراسة حديثة : سلوك صباحي يحد من مخاطر السكري

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الوكيل الإخباري- قالت دراسة جديدة إن تناول وجبة الإفطار بعد الساعة 9 صباحاً يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 بنسبة 59%، مقارنة بمن يتناولون إفطارهم قبل الـ 8 صباحاً.

وللوصول إلى هذه النتيجة، تابع باحثون من معهد برشلونة للصحة العالمية بيانات أكثر من 100 ألف شخص في فرنسا، للتحقيق في العلاقة بين توقيت تكرار الوجبات والإصابة بالسكري من النوع 2.

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ووفق "ساينس دايلي"، وجد فريق البحث أيضاً أن العشاء المتأخر، بعد الساعة 10 مساءً، يزيد من مخاطر السكري، بينما يساعد تقليل حجم الوجبات، وتقسيمها على 5 مرات في اليوم، على خفض الخطر.


ولاحظ الباحثون أن الصيام المطوّل لا يكون مفيداً للوقاية من السكري، إلا إذا تم من خلال تناول وجبة إفطار مبكرة، قبل الساعة 8 صباحاً، وعشاء مبكر.


وأشارت النتائج إلى أن الوجبة الأولى قبل الساعة 8 صباحاً والوجبة الأخيرة قبل الساعة 7 مساءً قد تساعد في تقليل الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

 

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