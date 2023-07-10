تحذير من تناول الأدوية بهذه الطريقة في الصيف

الوكيل الإخباري- حذر مركز استشارات المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية من أن الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف يمكن أن تؤثر بالسلب على مفعول الأدوية، وكذلك على استجابة الجسم تجاهها.



ولتجنب العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك، أوصى المركز أصحاب الأمراض المزمنة بصفة خاصة، الذين يتعاطون أدوية بانتظام، استشارة الطبيب المعالج بشأن تعديل جرعة الدواء خلال موجات الحرارة الشديدة.

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الحساسية للضوء

وأشار المركز إلى أن بعض الأدوية تجعل البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس فيما يعرف باسم الحساسية للضوء، مما يزيد من خطر الإصابة بحروق الشمس أو يؤدي إلى تفاعلات جلدية قوية.



وتشمل هذه الأدوية المضادات الحيوية المختلفة وكذلك الأدوية المسكنة للألم ومضادات الالتهاب مثل ديكلوفيناك وإيبوبروفين.



كما حذر المركز من أن تناول الأدوية المدرة للبول يمكن أن يؤدي إلى إصابة الجسم بالجفاف، لا سيما في حالة التعرق الشديد وعدم شرب السوائل بشكل كاف.



ارتفاع ضغط الدم

ومن جانبها، حذرت مؤسسة القلب الألمانية من أن الحرارة الشديدة يمكن أن تزيد من حدة رد فعل الجسم تجاه الأدوية المعالجة لارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يمكن أن يتعرض الأشخاص، الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب والأوعية الدموية، إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم أو انهيار الدورة الدموية أو الإصابة بضربة حرارية.



وبشكل عام، ينبغي خلال فصل الصيف حفظ الأدوية في مكان بارد وجاف ومظلم، مع مراعاة شرب السوائل على نحو كاف والبقاء في الظل وتجنب الأنشطة الشاقة والتوتر النفسي قدر المستطاع.

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