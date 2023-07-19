دراسة : هذا التصرف يعرضك لحصوات الكلى في الصيف !

الوكيل الإخباري-حذر مركز الصحة الألماني من خطورة قلة السوائل بالجسم خلال فصل الصيف بصفة خاصة، حيث إنها ترفع خطر الإصابة بحصوات الكلى.



وأوضح المركز أن شرب القليل من السوائل خلال فصل الصيف مع زيادة معدل التعرق يؤديان إلى تراجع كمية البول، التي يتم تصريفها من الجسم، مما يرفع خطر زيادة تركيز معدل الأملاح في البول، ومن ثم تتكون الحصوات.

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وتتمثل أعراض حصوات الكلى في الشعور بآلام شديدة مشابهة للمغص، كما أن البول يتخذ لوناً مائلاً للبني، مع العلم بأن البول يتخذ لون المياه الصافية أو اللون الأصفر الفاتح على الأقل.

ولتجنب هذا الخطر، ينبغي تناول السوائل على نحو كاف، بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يومياً، لا سيما المياه المعدنية والشاي غير المحلى بالسكر.

كما ينبغي الإقلال من الأغذية المحتوية على حمض الأكساليك كالسبانخ والسلق واللحوم والنقانق، نظراً لأن حمض الأكساليك يعزز من فرص تكوّن حصوات الكلى.

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