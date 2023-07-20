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شراب ساخن شائع ومحبوب يعمل على تبريد الجسم في الصيف

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الوكيل الإخباري- يتساءل بعض الأشخاص عن إمكانية شرب الشاي الساخن في فصل الصيف، خاصةً أثناء الموجات الحارة، خوفًا من أن يكون له تأثيرات سلبية على صحة الجسم.

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هل شرب الشاي الساخن في الصيف يضر الجسم؟
ثبت أن شرب الشاي الساخن في فصل الصيف لا يرفع درجة حرارة الجسم كما يعتقد الكثيرون، بل يساعد على تبريده، وهذا يفسر سبب شهرته الواسعة في المناطق الحارة، مثل الهند، وفقًا لموقع "Express".


وكشفت أحد الأبحاث أن الجسم بعد تناول المشروبات الدافئة، لا سيما الشاي، يكون أقل تخزينًا للحرارة، على عكس ما يحدث له عقب احتساء السوائل الباردة.


وتستجيب الأعصاب الموجودة في الفم والجهاز الهضمي العلوي لحرارة الشاي، مما يؤدي إلى تنشيط جهاز استشعار في الدماغ، لإنتاج المزيد من العرق.
وعندما يتبخر العرق الذي تفرزه مسام البشرة، تبدأ درجة حرارة الجسم في الانخفاض، مما يساهم في الشعور بالبرودة.


وتوصلت دراسة أخرى لنتائج مماثلة، حيث وجد الباحثون أن أجسام راكبي الدراجات أصبحت أكثر تخزينًا للحرارة بعد تناول مشروب بارد، مقارنة بما حدث عقب تناول مشروب دافئ.


ومع ذلك، أوصت الدكتورة وعد أمين، أخصائية التغذية العلاجية، بتناول الشاي في الصيف باعتدال، لأن الإفراط فيه يزيد من خطر الإصابة بالجفاف.
وأرجعت وعد سبب الإصابة بالجفاف عند الإكثار من تناول الشاي إلى محتواه العالي من الكافيين، الذي يؤدي إلى نقص السوائل بالجسم، نظرًا لخصائصه المدرة للبول.


وناشدت خبيرة التغذية محبي الشاي بعدم تناول أكثر من كوبين في اليوم، مع ضرورة احتسائه بعد ساعتين من استهلاك الوجبات، منعًا للإصابة بالأنيميا.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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