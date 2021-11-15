الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

الرئيس اللبناني: العمل جار لمعالجة الأزمة مع السعودية وعدد من دول الخليج

وزير العمل يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

ارتفاع كبير على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إربد : اختتام فعاليات مهرجان الوفاء للوطن

حقيقة إجبار جورج قرداحي على الاستقالة

تنويه من وزارة التربية لأبناء المعلمين المستفيدين من المكرمة الملكية

الخصاونة يشدد على ضرورة العمل وفق التنسيق الثنائي ما بين النواب والحكومة

الكرك: محاضرة حول إنجازات الحسين بن طلال

قرار من وزارة التربية بشأن مكرمة أبناء المعلمين

الإثنين، 15-11-2021 02:53 م

السمنة وراء الإصابة بالسكري من النوع الثاني

مرض-السكري-من-النوع-الثاني


الوكيل الإخباري - يعد مرض السكري من النوع الثاني مصدر قلق متزايد في جميع أنحاء العالم، وهو مسؤول عن غالبية حالات مرض السكري التي تم تشخيصها حديثًا.  

اضافة اعلان

 

ومرض السكري من النوع الثاني هو من الأمراض المزمنة غير القابلة للشفاء، يؤثر في طريقة استقلاب سكر الجلوكوز والذي يمثل المصدر الأساسي للطاقة في الجسم. ويتمثل هذا المرض بارتفاع مستوى سكر الجلوكوز في الدم نتيجة مقاومة الخلايا لعمل الإنسولين، أو نتيجة عدم توفر كميات كافية من الإنسولين في الدم.

 

ويشير الدكتور بشار السحار، إختصاصي امراض الغدد الصماء والسكري، مستشفى الزهراء الشارقة لعدة عوامل خطر رئيسية يمكن أن تسهم في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ومنهاالسمنة أو البدانة أو زيادة الوزن.

هذا ما أكده الدكتور السحار، مشيراً لعوامل خطر أخرى تسهم بالإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ومنها التاريخ العائلي ونمط الحياة الحامل.


مشدداً على ضرورة فحص جميع البالغين الذين يعانون من زيادة وزن الجسم لتبين الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني من عدمها. ولهذا الفحص تأثير مهم في إجراء التشخيص المبكر لمرض السكري، وبالتالي سيكون فرصة لتشجيع الأشخاص الذين يعانون من السمنة على تغيير أسلوب حياتهم وعاداتهم الغذائية، كما سيكون لها تأثير قوي على عكس مرض السكري لدى المرضى الذين يعانون منه.


إجراء هذا الفحص، بحسب الدكتور السحار، يحمي البالغين فوق سن 18 والذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة (مع نسبة وزن إلى ارتفاع أعلى من 25 كجم / م 2)، يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

 

 

المصدر - هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
obesite-3

عادات تسبب إصابة طفلك بالبدانة

ما-هي-أعراض-الحمل-بعد-سن-الأربعين

ما هي فرص الحمل في سن الأربعين وما هي خطورته

d34e1b900d7d3741

أسباب تدفعكم لتناول البرتقال الأحمر في الشتاء

unnamed

إبتكار جديد لعلاج مشكلة الارتجاع المعدي المريئي

نوعان-من-دهون-البطن-وكيفية-التخلص-منها

دهون البطن وكيفية التخلص منها

صوت

تغيّرات في الصوت تشير إلى مرض لا علاج له

أخبار متعلقة
نصائح للوقاية من مرض السكري النوع الثاني-رئيسية واولى

في اليوم العالمي للسكري نصائح للوقاية من السكري النوع الثاني

مرض السكري هو احد الاضطرابات الاستقلابية الشائعة

مشروبات خالية من السكر قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

التهاب-الكبد-C

طريقة وحيدة تجنبك أمراض الكبد

البطاطا-الحلوة

تأثير البطاطا الحلوة على سكر الدم

tbl_articles_article_10097_975d0e1c9b4-6987-450b-bdc1-1a94ea9666f1

نصائح ممارسة الرياضة لمرضى السكري

ضيق-التنفس-780x470

أسباب ضيق التنفس المستمر