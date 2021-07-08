كيف تحمي نفسك من نوبات النقرس المتكررة ؟

الوكيل الإخباري - النقرس، هو حالة مرضية تتسم بحدوث نوبات متكررة من الإصابة بالتهاب المفاصل الحاد، ويتميز المفصل المصاب (عادة المفصل في قاعدة الأصبع الكبير) بالتورم والاحمرار والألم.

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هناك بعض الإرشادات الغذائية التي تساعدك على الوقاية من نوبات النقرس :

تناول السوائل

حافظ على رطوبة الجسم جيداً، بالحصول على كمية وافرة من المياه، تجنب المشروبات المحلاة والعصائر التي تتناولها، خاصة تلك المحلاة بشراب الذرة الغني بالفركتوز. وكذلك تجنب المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة والشاي والكولا ومشروبات الطاقة.



تناول منتجات الألبان قليلة الدسم

قد تكون منتجات الألبان قليلة الدسم ذات تأثير وقائي ضد النقرس، لذلك تعتبر أفضل مصدر للبروتينات.



التقليل من تناول اللحوم

تحتوي اللحوم بأنواعها كافة على مواد يحولها الجسم إلى حمض البول الذي يؤدي ترسبه في المفاصل إلى الإصابة بداء النقرس. يمكن تناول تلك الأطعمة بكميات صغيرة، ولكن احذر من الأنواع - والكميات - التي تسبب مشكلات لك.



حافظ على وزن جسمك طبيعياً

تناول كميات الطعام التي تحافظ على وزن صحي للجسم، إذ يساعد تخفيض الوزن على تقليل مستويات حمض البول في الجسم، وفي الوقت نفسه ننصحك بتجنب الصوم أو فقد الوزن السريع، فقد يساعد ذلك على رفع مستويات حمض البول في جسمك بنحو سريع.

المصدر - صحتك