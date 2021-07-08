الخميس 08-07-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة: إنجاز الطريق الصحراوي أحدث فارقا إيجابياً في حركة وتنقل الأشخاص

وزير التربية : اجتماع لبحث نتائج امتحان الفيزياء غداً

القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية جديدة من نوع همر.. صور

السير تنوّه للمواطنين حول تدهور مركبة أمام الخارجية باتجاه المطار

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

الإفتاء توضح حول موعد ووجوب الإمساك عن قص الشعر والأظفار لمن يريد التضحية

الأمانة تطرح حزمة مشاريع استثمارية نهاية تموز

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

4971 منشأة أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها

اتفاق على تزويد الاحتلال للأردن بـ50 مليون م3 من المياه المشتراة

الخميس، 08-07-2021 03:44 م

كيف تحمي نفسك من نوبات النقرس المتكررة ؟

714


الوكيل الإخباري - النقرس، هو حالة مرضية تتسم بحدوث نوبات متكررة من الإصابة بالتهاب المفاصل الحاد، ويتميز المفصل المصاب (عادة المفصل في قاعدة الأصبع الكبير) بالتورم والاحمرار والألم.

اضافة اعلان

 

هناك بعض الإرشادات الغذائية التي تساعدك على الوقاية من نوبات النقرس : 

 

تناول السوائل 
حافظ على رطوبة الجسم جيداً، بالحصول على كمية وافرة من المياه، تجنب المشروبات المحلاة والعصائر التي تتناولها، خاصة تلك المحلاة بشراب الذرة الغني بالفركتوز. وكذلك تجنب المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة والشاي والكولا ومشروبات الطاقة.

تناول منتجات الألبان قليلة الدسم
قد تكون منتجات الألبان قليلة الدسم ذات تأثير وقائي ضد النقرس، لذلك تعتبر أفضل مصدر للبروتينات.

التقليل من تناول اللحوم 
تحتوي اللحوم بأنواعها كافة على مواد يحولها الجسم إلى حمض البول الذي يؤدي ترسبه في المفاصل إلى الإصابة بداء النقرس. يمكن تناول تلك الأطعمة بكميات صغيرة، ولكن احذر من الأنواع - والكميات - التي تسبب مشكلات لك.

حافظ على وزن جسمك طبيعياً
تناول كميات الطعام التي تحافظ على وزن صحي للجسم، إذ يساعد تخفيض الوزن على تقليل مستويات حمض البول في الجسم، وفي الوقت نفسه ننصحك بتجنب الصوم أو فقد الوزن السريع، فقد يساعد ذلك على رفع مستويات حمض البول في جسمك بنحو سريع.

 

المصدر - صحتك 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5b9a0014640e9

استراتيجيات للحفاظ على صحة قلب طفلك في المستقبل

201810261211211121

طرق الوقاية من تمزق طبلة الأذن وحمايتها من عودة التمزق

GettyImages-184836729-595d71bc5f9b58843f691ebc

أسباب آلام الساق المفاجئة

9999111391

وجبات أساسية يمكن ان تؤدي إلى أمراض القلب

eye-pic

أسباب الإصابة بالتهاب الجفون

5391946-961630780

أسباب نفسية لتساقط الشعر

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_23119_75830192587-ed20-46af-8560-10e8155e63f0

النقرس ... تعرف على الأطعمة المسموحة والأطعمة التي يجب تجنبها