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الأحد، 20-06-2021 03:05 م

النقرس ... تعرف على الأطعمة المسموحة والأطعمة التي يجب تجنبها

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الوكيل الإخباري - النقرس هو نوع من التهاب المفاصل، يؤثر على ملايين البشر، ويعاني الأشخاص المصابون بالنقرس من نوبات مفاجئة وشديدة من الألم والتورم والتهاب المفاصل، ولحسن الحظ، يمكن السيطرة على النقرس بالأدوية واتباع نظام غذائي صديق لمرض النقرس وتغيير نمط الحياة، وتستعرض هذه المقالة أفضل نظام غذائي لمرض النقرس والأطعمة التي يجب تجنبها.

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* ما الأطعمة التي يجب على مريض النقرس تجنبها؟

 

وفي ما يلي بعض الأطعمة الرئيسية عالية البيورين، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين بشكل معتدل والأطعمة عالية الفركتوز التي يجب تجنبها:


1 - جميع لحوم الأعضاء: وتشمل الكبد والكلى والخبز والدماغ.
2 - لحوم الطرائد: تشمل لحم العجل ولحم الغزال.
3 - الأسماك: الرنجة والسلمون المرقط والماكريل والتونة والسردين والأنشوجة والحدوق وغير ذلك.
4 - المأكولات البحرية الأخرى: الإسكالوب، السلطعون، الجمبري والبيض.
5 - المشروبات السكرية: خاصة عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية السكرية.
6 - السكريات المضافة: العسل، رحيق الصبار وشراب الذرة عالي الفركتوز.
7 - الخميرة: الخميرة الغذائية وخميرة البيرة ومكملات الخميرة الأخرى.
8 - بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والكعك والبسكويت. على الرغم من أنها لا تحتوي على نسبة عالية من البيورينات أو الفركتوز، إلا أنها منخفضة في العناصر الغذائية وقد ترفع مستويات حمض البوليك.

 

* ما الأطعمة التي يجب أن تأكلها؟

 

1- الفواكه: جميع الفواكه مناسبة بشكل عام لمرض النقرس، وقد يساعد الكرز أيضًا في منع الهجمات عن طريق خفض مستويات حمض اليوريك وتقليل الالتهاب.
2 - الخضار: جميع الخضروات جيدة، بما في ذلك البطاطس والبازلاء والفطر والباذنجان والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة.
3 - البقوليات: جميع البقوليات جيدة، بما في ذلك العدس والفول وفول الصويا والتوفو.
4 - المكسرات: جميع المكسرات والبذور.
5 - الحبوب الكاملة: وتشمل الشوفان والأرز البني والشعير.
6 - منتجات الألبان: جميع منتجات الألبان آمنة، ولكن يبدو أن منتجات الألبان قليلة الدسم مفيدة بشكل خاص.
7 - بيض.
8 - المشروبات: القهوة والشاي والشاي الأخضر.
9 - الأعشاب والبهارات: جميع الأعشاب والبهارات.

10 - الزيوت النباتية: وتشمل زيوت الكانولا وجوز الهند والزيتون والكتان.

 

المصدر - صحتك 


 




 

 


 

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