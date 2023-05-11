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الخميس، 11-05-2023 04:10 م

كيف تخلص جسمك من السكريات بعد تناول الحلويات؟

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الوكيل الإخباري- يشعر معظم الأشخاص بالذنب الشديد عند تناول الحلويات بكميات كبيرة، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات، التي تهدد الجسم بالعديد من الأضرار، مثل زيادة الوزن والسكري ومقاومة الإنسولين.

وقلما يعرف البعض أن هناك إرشادات يمكن اتباعها عند الإفراط في السكريات، للتقليل من أضرارها، نستعرض في التقرير التالي، وفقًا لموقع "Very wellhealth".

أعراض الإفراط في السكريات

يعتبر انخفاض الطاقة من العلامات التي تدل على الإفراط في السكريات، بالإضافة إلى التعب والصداع، ويرجع السبب إلى إفراز خلايا بيتا في البنكرياس المزيد من هرمون الإنسولين، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الجلوكوز بالدم.

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نصائح عند الإفراط في الحلويات
1- تجنب السكر
عند انخفاض طاقة الجسم بسبب السكريات، يشعر الشخص برغبة شديدة في تناول المزيد منها، لإمداد الجسم بالحيوية والنشاط، ولكن إذا فعل ذلك، سيظل الخمول مسيطرًا عليه.

لذلك، ينصح خبراء التغذية بتجنب السكريات تمامًا، واستبدالها بوجبة خفيفة تتضمن طعامًا غني بالبروتينات، مثل زبدة الفول السوداني، وآخر يحتوي على الألياف، مثل التفاح.

2- ترطيب الجسم
إذا أفرطت في الحلويات، احرص على شرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لتحفيز الكليتين على طرد السكر الزائد عن طريق البول.

علاوة على ذلك، عليك الاهتمام بتناول البطيخ والخيار والشمام، لأن هذه الأطعمة غنية بالماء، كما تمد الجسم بعناصر غذائية تحميه من الجفاف وتحافظ على توازن السوائل به، مثل البوتاسيوم.

2- المشي
تلعب رياضة المشي دورًا كبيرًا في الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم وتقليل الإنسولين، بالإضافة إلى قدرتها على حرق بعض السعرات الحرارية التي اكتسبها الجسم بسبب الحلويات.

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4- تناول فطور متوازن في اليوم التالي
من الضروري أن تحتوي وجبة الإفطار -في اليوم الذي يلي الليلة التي قمت فيها بتناول الحلويات بكثرة- على البيض والخضراوات والمكسرات، لإمداد الجسم بالبروتين والألياف والدهون الصحية، ومن ثم ضبط سكر الدم وتقليل الشهية، مع ضرورة شرب كوب من الماء.

5- تناول الطعام ببطء
لا بد من تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا، للشعور بالشبع سريعًا، عن طريق إرسال المعدة إشارات إلى المخ، لإبلاغه بأنها ممتلئة، فيقوم الأخير بإنتاج اللبتين، وهو الهرمون المسئول عن الشعور بالشبع.

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الجرعة اليومية المسموحة من السكر
يبلغ الحد الأقصى من السكر في اليوم للنساء 6 ملاعق صغيرة، ما يعادل 24 جرامًا، بينما الرجال 9 ملاعق صغيرة، ما يعادل 36 جرامًا، بحسب توصيات جمعية القلب الأمريكية.

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الكونسلتو الطبي 

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