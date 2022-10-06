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الخميس، 06-10-2022 11:01 ص

كيف تكتشف أنك مصاب بفوبيا الأماكن المغلقة ؟ .. اليك الأعراض

علاج_فوبيا_الأماكن_المغلقة


الوكيل الإخباري-الخوف من الأماكن المغلقة، أو ما يُسمى "Claustrophobia"، هو اضطراب قلق يسبب خوفاً شديداً من الأماكن المغلقة، فإذا شعرت بالتوتر أو الانزعاج الشديد عندما تكون في مكان ضيق، مثل المصعد أو غرفة مزدحمة، فقد تكون مصابة بفوبيا الأماكن المغلقة.

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وهذا النوع من الفوبيا يختلف من شخص لآخر، إذ يمكن أن يتراوح القلق من عصبية خفيفة إلى نوبة هلع كاملة، ولكي يشخص الأطباء هذا القلق على أنه فوبيا يجب أن يكون خطيراً بما يكفي للتأثير على قدرتكِ على عيش حياة طبيعية.

 

يمكن أن يؤدي التواجد داخل مساحة مغلقة إلى ظهور أعراض، مثل:
- ضيق في التنفس.
- سرعة ضربات القلب.
- التعرق.
- اهتزاز أو ارتجاف.
- غثيان.
- دوخة.
- فم جاف.
- الهبات الساخنة.
- حالة فرط تهوية.
- ضيق أو ألم في الصدر.
- الارتباك.
- صداع الرأس.
- خدر.
- الإحساس بالاختناق.
- الخوف من الأذى أو المرض.

وقد تشعر أيضاً بالهلاك، كما لو كنتِ ستموت أو سينتهي العالم، ويمكن أن تكون هذه المشاعر مخيفة للغاية، حتى لو لم تكون في خطر حقاً. وعلى الرغم من أنك قد تدرك أن الخوف ليس عقلانياً، إلا أنك لن تتمكني من إيقافه.
ويتعرض البعض لنوبات هلع شديدة يمكن أن تستمر من 5 إلى 30 دقيقة، إلى جانب ضيق التنفس والتعرق. قد تشعرين أيضاً بألم وضيق في الصدر، وهي نفس أعراض النوبة القلبية.

 

سيدتي

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