منها الصداع وعسر الهضم .. 10 أعراض مرضية لا يمكن تجاهلها على الاطلاق

الوكيل الإخباري-يحاول العديد من الأشخاص عادة تجنب زيارة الطبيب قدر الإمكان، لكن هناك بعض الحالات التي قد تتطلب رعاية طبية عاجلة.



ونشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر موقع "فيسبوك"، 10 أعراض مرضية لا يمكن تجاهلها على الإطلاق.. فما أبرزها؟



فقدان الوزن من دون سبب واضح



إذا فقدت 5% من وزن الجسم في أقل من 6 أشهر من دون وجود أسباب واضحة، فإن الأمر قد يكون علامة على وجود مشاكل صحية، أبرزها:

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-مشاكل في الأمعاء تؤثر على امتصاص المواد المغذية

-الاكتئاب

-أمراض الغدة الدرقية والسكري غير المشخص

-الإصابة بالسرطان



ظهور تورمات على الجسم

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن هذه التورمات قد تكون:

-كتل غير خطيرة، أي أورام حميدة

-أورام نتيجة انقاسامات غير طبيعية، أي أورام خبيثة

-وجود سماكة بالجلد في منطقة معينة



ومن المهم جدًا استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.



آلام الصدر

وقد تكون ناتجة عن:

-نوبة قلبية

-جلطة في الرئة

-حدوث تشنج في العضلات الصغيرة بين الأضلاع

-التهاب الغضروف الضلعي، أي التهاب الغضروف المفصلي

-أسباب أخرى تتعلق بالإصابة بالحرقة



وذكرت وزارة الصحة العُمانية أن آلام الصدر المفاجئة، والتي قد تستمر لفترة أطول من 15 دقيقة مع انتشار الألم إلى الذراعين، وضيق التنفس، والغثيان، والتعرق، وسعال الدم، تتطلب الحصول على مساعدة طبية عاجلة.



تغير في وظيفة الأمعاء

ويُعد سرطان الأمعاء أحد أخطر حالات السرطان التي قد تصيب الأشخاص. لذلك، من المهم عدم تجاهل حدوث تغير في حركة الأمعاء، مثل:



-تغير شكل البراز، مع الإصابة بالإمساك أو الإسهال

-حدوث تباطؤ عام في حركة الأمعاء

-وبجب طلب المشورة الطبية، في حال استمرار هذه التغيرات لأكثر من أسبوعين.



فقدان الدم غير المتوقع من أي جزء في الجسم

-سعال مع الدم

-وجود احمرار أو بقع داكنة في القيء

-النزيف بعد انقطاع الطمث



صعوبة البلع التي ترتبط بمشاكل

إذا كنت تعاني من صعوبة مستمرة أو متزايدة في البلع، مع أو من دون ألم، فيجب استشارة الطبيب.. وقد تكون نتيجة:



-التهاب الحلق أو اللوزتين

-ضعف العضلات مع التقدم في السن

-مشاكل عصبية



السعال المزعج أو ضيق التنفس

وقد يكون بسبب:

-قصور القلب

-أمراض الرئة الأخرى

-المواد الكيميائية الضارة

-تهيّج الشعب الهوائية، أي الربو



وفي حال استمرار الحالة لأكثر من 3 أسابيع مع:

-سعال مع الدم أو فقدان الوزن أو ملاحظة تورم في العنق

-سعال مستمر

فمن المهم طلب المساعدة الطبية.



الشعور بالألم ذاته لأكثر من 3 أسابيع

وشملت الأمثلة التي ذكرتها وزارة الصحة العُمانية ما يلي:

-الصداع

-عسر الهضم

-آلام البطن

-آلام الأعضاء التناسلية

-آلام الصدر

ويعد هذا الأمر خطيرًا عند ارتباطه بفقدان الوزن والتعب، وكذلك الخمول أو تغير في وظيفة الأمعاء. ويجب استشارة الطبيب فورًا.



تغيرات في الجلد

-زيادة لون الجلد على الرقبة وثنايا الجلد

-تغير الجلد إلى اللون البرونزي أو الألوان الأخرى

-الزوائد الجديدة قد تكون علامة على سرطان الجلد، أو أمراض داخلية، أو متلازمة وراثية، أو تكيسات المبايض

-تغيرات في الأظافر

-تغيرات في صلابة الجلد وجفافه الناتج عن ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكلى



اختفاء الصوت أو آلام الحلق لأكثر من 3 أسابيع

وأشارت وزارة الصحة العُمانية إلى أهمية استشارة الطبيب لإجراء فحوصات لازمة عند اختفاء الصوت أو آلام الحلق لأكثر من 3 أسابيع بسبب:

-مشاكل العضلات

-التهاب الأحبال الصوتية، ما قد يسبب بحّة في الصوت

-مشاكل الأعصاب





سي ان ان

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