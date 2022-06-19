لحجاج بيت الله الحرام.. نصائح ذهبية للوقاية من الأمراض

الوكيل الإخباري - أيام قليلة تفصل الحجاج عن أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وحج بيت الله الحرام، فكيف يتجنب ضيوف الرحمن الأمراض خلال أداء الفريضة؟





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وفقا للحسابات الفلكية المعلنة، يبدأ شهر ذي الحجة يوم الخميس 30 يونيو/ حزيران، على أن يكون الوقوف لعرفة يوم الجمعة 8 يوليو/ تموز، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت 9 يوليو.

ويبدأ ضيوف بيت الله الحرام أداء مناسك الحجّ في اليوم الثامن من شهر ذي الحجّة ويُسمّى بيوم التروية، الذي يوافق يوم الخميس 7 يوليو/ تموز، وينتهي موسم الحج لعام 2022 يوم الثلاثاء 12 يوليو/ تموز 2022.





وأعلنت المملكة العربية السعودية، في تصريح الشهر الماضي، أنها ستسمح لنحو مليون شخص بأداء مناسك الحج هذا العام من داخل وخارج المملكة، في زيادة كبيرة لأعداد الأشخاص المسموح لهم بأداء المناسك بعد عامين من القيود الصارمة بسبب فيروس كورونا.



قدمت البعثة الطبية المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات للوقاية من الأمراض قبل وأثناء فترة الحج.



وتحت عنوان "بدنك الصحي يعينك على أداء مناسك الحج"، قدمت البعثة الإجراءات الواجب اتباعها خلال رحلة الحج وتشمل:

1- قبيل السفر احرص على تلقي التطعيمات اللازمة ضد الالتهاب السحائي وفيروس كورونا.

2- النظافة المستمرة أمر ضروري لسلامتك والوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة.

3- تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

4- احرص على ارتداء الكمامة بشكل مستمر.

5- احرص على تغطية أنفك وفمك بكوعك أو منديل ورقي عند السعال والعطس.

6- لا تلمس عينيك أو فمك دون غسل يديك جيدا.

7- اغسل يديك باستمرار باستخدام الماء والصابون أو محلول الكحول لتعقيم اليدين.

8- داوم على الاغتسال واستخدام المناشف الخاصة بك.

9- لا تتبادل الملابس والأدوات الشخصية مع الآخرين واعتن بأدواتك الشخصية.

10- تأكد من استخدام أدوات نظيفة عند قص الشعر عند التحلل من الإحرام.

11- استخدم سجادة الصلاة الخاصة بك.

12- تجنب العناق أو التقبيل.

13- تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة واستخدم الشمسية.

14- اهتم بالتغذية الصحية السليمة باتباع بعض الإرشادات مثل:

- غسل الخضار والفاكهة جيدا بماء نظيف ويفضل تقشيرها قبل طهيها أو تناولها.

- تغطية الأغذية بصورة جيدة وعدم تعريضها للغبار والحشرات.

- تناول الأغذية الطازجة وأكثر من تناول الفاكهة والخضروات.

- عدم تخزين الطعام خارج الثلاجة.

15- احرص على الإكثار من شرب السوائل.

16- راقب صحتك جيدا:

- اطلب الرعاية الطبية فورا إذا كنت مصابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس.

- استشر البعثة الطبية التابع لها فورا إذا كنت تشعر بأي حالة مرضية.

- في حالة شعورك بأي حالة مرضية ابق في الفندق.

- تأكد من تناول الأدوية وفقا للإرشادات الطبية.

العين الإخبارية