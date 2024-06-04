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الثلاثاء، 04-06-2024 08:57 ص

لحرق دهون الخصر- 6 فواكه صيفية تناولها يوميا

فواكه-للتخسيس


الوكيل الإخباري - يشتهر فصل الصيف بمجموعة متنوعة من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، يمكن لمتبعي الدايت الاعتماد على بعضها، لفقدان الوزن الزائد وحرق الدهون العنيدة في الجسم، لا سيما الموجودة في محيط الخصر.

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فواكه صيفية لحرق دهون الخصر


1- الفراولة
تتميز الفراولة باحتوائها على سعرات حرارية منخفضة، تبلغ 33 سعرة حرارية لكل 100 جرام منها، كما تمد الجسم بعناصر غذائية ترفع معدل حرق الدهون، مثل الألياف وفيتامين سي والبوتاسيوم وحمض الفوليك والمنغنيز.


2- التفاح
يلعب التفاح دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن وحرق الدهون المتراكمة في البطن والخصر، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، مما يعزز معدل الأيض بالجسم.

 

3- الشمام
يساعد الشمام على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من الماء والألياف الغذائية، ومع قلة تناول الطعام، يضطر الجسم إلى حرق الدهون الموجودة به للحصول على الطاقة.


4- البطيخ
يقلل البطيخ من الشعور بالجوع لفترة طويلة، لأن الماء يشكل نسبة 90% أو أكثر من إجمالي قيمته الغذائية، فضلًا عن محتواه العالي من الألياف الغذائية.

 

5- الخوخ
منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على مستويات جيدة من الألياف الغذائية المثبطة للشهية، لذلك فهو من الفواكه الصيفية المفيدة لفقدان الوزن وحرق دهون الجسم.


6- البابايا
يحصل الجسم عند تناول كوب واحد من البابايا على 55 سعرة حرارية و3 جرامًا من الألياف الغذائية، بالإضافة إلى عناصر غذائية تساهم في حرق دهون الجسم، مثل فيتامين سي وفيتامين أ وحمض الفوليك والبوتاسيوم.

 

الكونسلتو 

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