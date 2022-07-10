لحياة صحية.. نصائح لكبار السن

الوكيل الإخباري - تعتمد صحتنا، كلياً، على البيئة الكيميائية الموجودة في أجسامنا وحولها، خاصة مع تقدم الناس في العمر، ويلعب ما يأكلونه دوراً مهماً في خلق بيئة كيميائية داخلية أفضل لهم.





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لذلك، لا بد أن يتبع كبار السن أساليب تغذية مختلفة عن غيرهم، فلا بد من استخدام الأعشاب والتوابل والعناصر الغذائية المفيدة لتعزيز القيم الغذائية للطعام، ما يساعد في الحفاظ على الانسجام الجسدي والعقلي والاجتماعي والروحي.





نصائح على كبار السن اتباعها من أجل حياة صحية:



1. يجب تناول الطعام فقط في حالة استرخاء.

2. تناول الطعام المطبوخ حديثاً فقط.

3. لا تأكل إلا عند الجوع، وبعد فجوة كافية عن الوجبة الأخيرة للهضم.

4. تجنب الأكل حتى ست ساعات بعد الوجبة السابقة.

5. تجنب الوجبات الخفيفة بين الوجبات، خاصة الأطعمة المقلية بالزيت.

6. يساعد شرب كمية قليلة من الماء أثناء الوجبة على الهضم.

7. يخفف الماء من العصارات والأحماض الهضمية، ما يساعد على الهضم.

8. يجب تجنب شرب الماء قبل الأكل بساعة، وبعد الأكل بحوالي نصف ساعة.

9. يجب ألا يكون تناول الطعام سريعاً جداً أو بطيئاً جداً.

10. يجب أن يتم مضغ الطعام جيداً.

زهرة الخليج

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