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الثلاثاء، 23-05-2023 10:02 ص

للحفاظ على صحتهم .. طبيب يحذر هؤلاء من الاكثار من شرب الشاي !

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الوكيل الإخباري- لا شك أن الشاي من المشروبات التي تتميز بقيمة غذائية عالية، ولكن هناك أشخاصًا ممنوعون من تناوله، لاعتبارات مرضية، حسبما ذكر الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي في مصر.

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فئات ممنوعة من الشاي
وحدد حتة الأشخاص الممنوعين من شرب الشاي في الفئات التالية:


1- مرضى الكلى
يؤثر الشاي سلبًا على صحة مرضى الكلى، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من الكافيين، الذي يشكل ضغطًا كبيرًا على الكليتين، نظرًا لخصائصه المدرة للبول.


2- مرضى الأنيميا
ينبغي على مرضى الأنيميا الابتعاد تمامًا عن الشاي، لأنه يقلل من قدرة الجسم على امتصاص معدن الحديد من الأطعمة والمكملات الغذائية، مما يؤدي إلى نقص كريات الدم الحمراء.


3- مرضى الضغط المرتفع
يعد ارتفاع ضغط الدم من الآثار الجانبية الناتجة عن الكافيين، لذلك يجب على مرضى الضغط المرتفع تجنب المشروبات الغنية به، لا سيما الشاي.


4- مرضى السكري
من الأفضل لمرضى السكري التوقف عن شرب الشاي أو تناوله بكمية معتدلة، لأن الكافيين يتسبب في ارتفاع سكر الدم، خاصةً عند استهلاكه بكميات كبيرة.
ويصبح الشاي أكثر خطورة على مرضى السكري، إذا كان محلى بالسكر الأبيض.


5- الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية
يعتاد بعض الأشخاص على شرب الشاي بعد الأدوية مباشرة، دون الانتباه أنه قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب عند تناوله مع بعض العقاقير.
للاطلاع على الأدوية الممنوع تناول الشاي بعدها، اضغط هنا.

 

الكونسلتو الطبي 

 




 

 


 

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