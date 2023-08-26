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السبت، 26-08-2023 02:20 م

لماذا تزداد الرغبة في السكريات وقت المرض؟

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الوكيل الإخباري - انخفاض الشهية أثناء المرض أمر شائع، لكن على الرغم من ذلك، عندما يشتهي المريض بنزلة برد أو فيروس كورونا مثلاً وجبة خفيفة، غالباً ما يرغب في أطعمة سكرية أو غنية بالكربوهيدرات.

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اندفاع السكر عند أكل الحلوى قصير الأجل ويزيد التعب خلال ساعة من الاستهلاك


يحدث ذلك في وقت يكون المريض فيه جالساً على الأريكة أو في الفراش طوال اليوم، ومع وجود أدلة على أن السكريات تعزز الالتهابات، ما يفاقم المرض.


وتفسيراً لذلك، تقترح الدكتورة هايلي أونيل من جامعة بوند الكندية، أن نشاط المناعة الزائد وقت المرض يؤدي إلى زيادة الأيض، والحاجة إلى مزيد من الطاقة.

كذلك يؤدي التوتر الحاد الخفيف أو الشديد، إلى شعور مشابه بالمرض، ويعزز ذلك هرموني الأدرينالين والكورتيزول، وينتج عنه تفضيل الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات، التي تفعّل نظام المكافأة داخل الدماغ، فيقل التوتر.


كما تؤدي تغيرات الشم والتذوق، في حالة مثل عدوى كورونا أو الإنفلونزا إلى التأثير على الشهية واستهلاك الطاقة.


وتنصح أونيل بدعم المناعة وقت المرض بتناول كمية متوازنة من الفواكة والخضروات والألياف والبروتين والكربوهيدرات قليلة السكر، لأن "اندفاع السكر" عند أكل الحلوى يكون قصير الأجل، ويزيد التعب خلال ساعة من الاستهلاك.

من ناحية أخرى، يثبّط المرض لفترة طويلة الشهية بسبب الغثيان والتعب وعدم الراحة، ويقلص المرضى المصابون بأمراض خطيرة من تناول الطعام ويتعرضون لخطر سوء التغذية، وهو ما يبطئ عمليات داخل الجسم، ويعد عاملاً سلبياً.


وقد يكون تناول السوائل مثل الماء أو الشاي أو المرق أكثر جاذبية وسهولة في التعامل مع اضطرابات الشهية وقت المرض من الأطعمة الصلبة.

 

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